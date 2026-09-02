TiempoAntena Inteligencia de tendencias informativas en vivo
↑ En aumento Entretenimiento 🔮 Tiempo Antena predice: se desvanece para mañana

Nora Colosimo apuntó contra la China Suárez y fue lapidaria: “No les deseo a una de esas mujeres en sus vidas”

Nora Colosimo lanza un ataque verbal contra China Suárez y enciende la polémica familiar en Argentina.

8fuentes
8artículos
8velocidad
-39%desde la primera detección
hace 5 hprimera detección

Respuestas rápidas

¿Quién es Nora Colosimo?

Según la cobertura, Nora Colosimo es una figura del entretenimiento que, el 2 de septiembre de 2026, emitió una crítica directa hacia China Suárez.

¿Cuál fue la frase exacta que utilizó contra China Suárez?

La frase citada fue: “No les deseo a una de esas mujeres en sus vidas”.

¿Qué reacciones o declaraciones de otros involucrados se han reportado?

La madre de Wanda Nara declaró “Sé cosas de ella que nadie sabe”; Valentino López lanzó un reproche a Wanda Nara describiendo la situación como una “familia…”. No se ha publicado una respuesta de China Suárez en los informes disponibles.

El resumen

El mismo día varios portales argentinos ampliaron la trama familiar: El Trece TV citó a la madre de Wanda Nara, quien afirmó “Sé cosas de ella que nadie sabe”, mientras Diario UNO informó que la madre también se pronunció sobre el romance de su hija con Martín Migueles. A24.com relató un reproche de Valentino López a Wanda Nara, describiendo la situación como una “familia…”.

Estas piezas enlazan la declaración de Colosimo con una serie de disputas internas. Sin embargo, la cobertura no incluye una respuesta de China Suárez ni detalla posibles repercusiones legales o profesionales.

Asimismo, aunque la madre de Wanda Nara y Valentino López aparecen en los reportes, sus declaraciones no aclaran si la tensión se limitará al discurso público o se extenderá a otras áreas de la vida familiar. Los próximos pasos dependerán de cómo evolucione la interacción entre los involucrados y de cualquier eventual comunicado oficial.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (75% respaldado) Actualizado hace 4 h.

Cobertura (8)

Velocidad

A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →

Temas

Nora Colosimo China Suárez Wanda Nara entretenimiento Argentina

Tendencias relacionadas

↓ Enfriándose Entretenimiento 🔮 se desvanece

Poeta Callejero: “Oren por mí, por favor”

El Poeta Callejero, sorpresa a sus seguidores, es ingresado de urgencia y clama por oraciones.

5 fuentes 5 artículos v 3 hace 1 d
▲ En su punto Entretenimiento 🔮 se desvanece ✓

Lionel Richie es hospitalizado de emergencia

Lionel Richie es ingresado de urgencia en St. Louis tras su último concierto, reavivando la preocupación por su salud

28 fuentes 35 artículos v 46 hace 4 h