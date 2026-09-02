Nora Colosimo apuntó contra la China Suárez y fue lapidaria: “No les deseo a una de esas mujeres en sus vidas”

El mismo día varios portales argentinos ampliaron la trama familiar: El Trece TV citó a la madre de Wanda Nara, quien afirmó “Sé cosas de ella que nadie sabe”, mientras Diario UNO informó que la madre también se pronunció sobre el romance de su hija con Martín Migueles. A24.com relató un reproche de Valentino López a Wanda Nara, describiendo la situación como una “familia…”.

Estas piezas enlazan la declaración de Colosimo con una serie de disputas internas. Sin embargo, la cobertura no incluye una respuesta de China Suárez ni detalla posibles repercusiones legales o profesionales.

Asimismo, aunque la madre de Wanda Nara y Valentino López aparecen en los reportes, sus declaraciones no aclaran si la tensión se limitará al discurso público o se extenderá a otras áreas de la vida familiar. Los próximos pasos dependerán de cómo evolucione la interacción entre los involucrados y de cualquier eventual comunicado oficial.