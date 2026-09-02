Nora Colosimo apuntó contra la China Suárez y fue lapidaria: “No les deseo a una de esas mujeres en sus vidas”
Nora Colosimo lanza un ataque verbal contra China Suárez y enciende la polémica familiar en Argentina.
Respuestas rápidas
¿Quién es Nora Colosimo?
Según la cobertura, Nora Colosimo es una figura del entretenimiento que, el 2 de septiembre de 2026, emitió una crítica directa hacia China Suárez.
¿Cuál fue la frase exacta que utilizó contra China Suárez?
La frase citada fue: “No les deseo a una de esas mujeres en sus vidas”.
¿Qué reacciones o declaraciones de otros involucrados se han reportado?
La madre de Wanda Nara declaró “Sé cosas de ella que nadie sabe”; Valentino López lanzó un reproche a Wanda Nara describiendo la situación como una “familia…”. No se ha publicado una respuesta de China Suárez en los informes disponibles.
El resumen
El mismo día varios portales argentinos ampliaron la trama familiar: El Trece TV citó a la madre de Wanda Nara, quien afirmó “Sé cosas de ella que nadie sabe”, mientras Diario UNO informó que la madre también se pronunció sobre el romance de su hija con Martín Migueles. A24.com relató un reproche de Valentino López a Wanda Nara, describiendo la situación como una “familia…”.
Estas piezas enlazan la declaración de Colosimo con una serie de disputas internas. Sin embargo, la cobertura no incluye una respuesta de China Suárez ni detalla posibles repercusiones legales o profesionales.
Asimismo, aunque la madre de Wanda Nara y Valentino López aparecen en los reportes, sus declaraciones no aclaran si la tensión se limitará al discurso público o se extenderá a otras áreas de la vida familiar. Los próximos pasos dependerán de cómo evolucione la interacción entre los involucrados y de cualquier eventual comunicado oficial.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (75% respaldado) Actualizado hace 4 h.
Cobertura (8)
- La tremenda reacción sin filtro de Valentino, el hijo de Wanda Nara, al ver a su abuela como panelista de LAM La 100 · hace 3 h
- El durísimo mensaje de Wanda Nara a su mamá tras ventilar sus secretos en TV Diario Huarpe · hace 9 h
- Cómo definió Nora Colosimo a la China Suárez en LAM: "Es una mala palabra" Ciudad Magazine · hace 9 h
- La mamá de Wanda Nara volvió a defenestrar a La China Suárez: “Sé cosas de ella que nadie sabe” eltrecetv · hace 9 h
- La mamá de Wanda Nara tajante sobre el romance de su hija con Martín Migueles: "No subestimen..." Diario UNO · hace 9 h
- La mamá de Wanda y Zaira debutó como “angelita” en LAM lt10.com.ar · hace 9 h
- Valentino López se plantó a sus 17 años y dejó en shock a Wanda Nara con un duro reproche: "Esta familia..." a24.com · hace 9 h
- Nora Colosimo apuntó contra la China Suárez y fue lapidaria: “No les deseo a una de esas mujeres en sus vidas” lanacion.com.ar · hace 9 h
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