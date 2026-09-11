Mbappé critica el meme que lo muestra como dictador

Resulta sorprendente que Kylian Mbappé, una de las figuras más cotizadas del fútbol mundial, haya tomado posición contra los memes que lo pintan como dictador. Los memes habían empezado a circular en diversas plataformas, comparando a Mbappé con líderes autoritarios por su estilo de juego y confianza en el campo. Según informó VS Sports, fue la primera cadena en registrar su intervención, señalando que el jugador rechazó explícitamente la analogía y reiteró que no se le puede equiparar a asesinos. La crítica subraya que la popularidad del meme supera la valoración de su contenido político.

Posteriormente, medios como noroeste.com.mx, San Antonio Express-News y TUDN ampliaron la información, citando que Mbappé describió los memes como una muestra de “falta de conciencia política”. Elgrafico.com y mcall.com replicaron el mensaje, mientras Yahoo añadió que el jugador señaló la inadecuación de comparar a deportistas con figuras violentas. ESPN Deportes cerró la ronda de cobertura enfatizando nuevamente la postura del futbolista. La discusión también despertó comentarios de seguidores que defendían la libertad de expresión en la esfera digital.

En la actualidad la posición de Mbappé está clara: rechaza el sobrenombre de ‘Dictador’ y advierte sobre la irresponsabilidad de difundir comparaciones políticas sin fundamento. Aunque los memes siguen circulando, su intervención ha generado debate en redes y medios, marcando un punto de inflexión en la conversación alrededor de la imagen pública del delantero.