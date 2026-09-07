Mbappé ratifica quién debe ganar el Balón de Oro y lo que revela: "Buen año"
Mbappé declara que 2026 es su año para el Balón de Oro, mientras compite en goles contra Raphinha y Dembélé
Cobertura (13)
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- Mbappé admite que es un buen año para ganar el Balón de Oro ESPN Deportes · hace 11 h
- Mbappé: "¿El Balón de Oro? He hecho historia y es buen año, pero tienen que votar" marca.com · hace 11 h
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Detectado al cruzar nombres propios y cifras que sobreviven a la traducción. Las horas reflejan cuándo se indexó por primera vez la cobertura de cada edición.
El resumen
Mbappé ha afirmado que este año es propicio para que él reciba el Balón de Oro, señalando que ha \"hecho mucha historia\" y que “es un buen año”. Sus declaraciones aparecen en varios medios, entre ellos ESPN Deportes y Diez.HN, y marcan una apuesta pública de la estrella del Real Madrid por el máximo galardón individual del fútbol y la discusión entre aficionados. La confianza del delantero se sustenta en su actuación reciente, destacada por la conquista de la Bota de Oro del Mundial, según Yahoo, y por una cifra de goles que, según La Vanguardia, supera a la de Raphinha y Dembélé. En declaraciones a Diario AS y Mundo Deportivo, Mbappé lanzó críticas a sus compatriotas al afirmar que él “mete más goles que ellos”, reforzando su caso como principal contendiente.
La cobertura muestra variaciones en el tono de la narrativa. Mientras MARCA y Marca.com resaltan su intención de votar por sí mismo – “¿Por quién voto? Por mí” – Mediotiempo y Mundo Deportivo describen el comentario como un “dardo” lanzado a Raphinha y Dembélé. Algunas publicaciones, como La Vanguardia, enfocan la polémica defensiva, mientras otras apenas mencionan la comparación, dejando sin profundizar quiénes son los otros candidatos oficiales.
Lo que sigue sin confirmarse son los resultados del proceso de votación del Balón de Oro y la postura de los cuerpos que lo otorgan. También falta saber cómo reaccionarán los otros nominados y si la autoproclamación de Mbappé influirá en los votantes. Hasta entonces, el premio sigue abierto y la expectativa de la audiencia se centra en la definición oficial.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 6 h.
Respuestas rápidas
¿Qué argumentos usa Mbappé para presentarse como favorito al Balón de Oro?
Cita haber "hecho mucha historia", la conquista de la Bota de Oro del Mundial y que marca más goles que Raphinha y Dembélé, según declaraciones en varios medios.
¿Qué medios destacan la intención de Mbappé de votar por sí mismo?
MARCA y Marca.com publicaron su frase “¿Por quién voto? Por mí”, subrayando que votará por su propio nombre.
¿Qué información falta para conocer el resultado final del Balón de Oro?
No se han publicado los resultados de la votación, los criterios de los órganos que otorgan el premio ni la lista completa de los demás nominados oficiales.
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