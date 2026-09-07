Mbappé ratifica quién debe ganar el Balón de Oro y lo que revela: "Buen año"

Mbappé ha afirmado que este año es propicio para que él reciba el Balón de Oro, señalando que ha \"hecho mucha historia\" y que “es un buen año”. Sus declaraciones aparecen en varios medios, entre ellos ESPN Deportes y Diez.HN, y marcan una apuesta pública de la estrella del Real Madrid por el máximo galardón individual del fútbol y la discusión entre aficionados. La confianza del delantero se sustenta en su actuación reciente, destacada por la conquista de la Bota de Oro del Mundial, según Yahoo, y por una cifra de goles que, según La Vanguardia, supera a la de Raphinha y Dembélé. En declaraciones a Diario AS y Mundo Deportivo, Mbappé lanzó críticas a sus compatriotas al afirmar que él “mete más goles que ellos”, reforzando su caso como principal contendiente.

La cobertura muestra variaciones en el tono de la narrativa. Mientras MARCA y Marca.com resaltan su intención de votar por sí mismo – “¿Por quién voto? Por mí” – Mediotiempo y Mundo Deportivo describen el comentario como un “dardo” lanzado a Raphinha y Dembélé. Algunas publicaciones, como La Vanguardia, enfocan la polémica defensiva, mientras otras apenas mencionan la comparación, dejando sin profundizar quiénes son los otros candidatos oficiales.

Lo que sigue sin confirmarse son los resultados del proceso de votación del Balón de Oro y la postura de los cuerpos que lo otorgan. También falta saber cómo reaccionarán los otros nominados y si la autoproclamación de Mbappé influirá en los votantes. Hasta entonces, el premio sigue abierto y la expectativa de la audiencia se centra en la definición oficial.