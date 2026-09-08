Yailin se rapa el caco (imágenes)

El primer informe, publicado por 7dias.com.do, mostró a Yailin La Más Viral con un nuevo look: el cabello completamente rapado. El cambio visual generó preocupación entre sus seguidores, quienes han seguido su carrera desde su aparición como figura viral en la música urbana.

A medida que se extendió la información, otros medios como Yahoo en Español Vida y Estilo y eldia.com.do reportaron que la cantante acompañó el gesto con una declaración de inicio de una nueva etapa. Citó frases como “dejo atrás lo que me dolió” y afirmó estar lista para empezar de cero, sugiriendo que el corte forma parte de un proceso de renovación personal y profesional.

Mientras algunos encabezados, como La Vibra y Meridiano.net, describen la escena como un shock para la audiencia, la cobertura de Remolacha simplemente muestra las imágenes del nuevo estilo sin calificativos. En conjunto, la actriz‑cantante se presenta ahora totalmente pelona, con su público dividido entre sorpresa y curiosidad sobre los próximos pasos de su carrera.