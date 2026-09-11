Proyectiles alcanzaron un sistema de oleoductos de Arabia Saudita y provocaron incendios
Arabia Saudí cierra el oleoducto Este‑Oeste tras golpes de misiles y drones que desataron incendios, mientras la responsabilidad sigue sin quedar clara.
El resumen
El jueves, Arabia Saudí cerró de forma inmediata el oleoducto Este‑Oeste, una ruta estratégica que permite el tránsito de crudo sin pasar por el estrecho de Ormuz, tras registrar varios ataques que generaron incendios en la infraestructura. La medida, anunciada por medios estatales saudíes, busca preservar la seguridad del flujo petrolero mientras se evalúan los daños. Según informó la emisora pública RTVE y el diario El Debate, proyectiles —misiles y drones— lanzados desde el golfo Pérsico impactaron el sistema de tuberías, provocando llamas visibles a lo largo del tramo dañado.
Los informes difieren en la atribución de la responsabilidad. En contraste, la nota de Europa Press se limita a confirmar los ataques sin identificar a los perpetradores, y MarketScreener España repite la información oficial sin añadir detalles adicionales. Las fuentes oficiales no han especificado la magnitud del daño ni el tiempo estimado para reactivar el oleoducto.
La extensión de las interrupciones en la cadena de suministro de crudo y su posible repercusión en los precios internacionales permanecen sin confirmar. Próximas declaraciones de los portavoces saudíes y de los actores involucrados en la zona podrían aclarar si se prevé una respuesta militar o un ajuste logístico a corto plazo.
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Cobertura (9)
- Arabia Saudí cierra un oleoducto fundamental para evitar el estrecho de Ormuz tras sufrir varios ataques rtve.es · hace 5 h
- Arabia Saudí cierra su ruta alternativa a Ormuz tras sufrir varios ataques en plena escalada hutí El Confidencial · hace 5 h
- En directo: un dron lanzado desde Irak dañó oleoducto Este-Oeste, revela Arabia Saudita France 24 · hace 5 h
- El sistema de oleoductos de Arabia Saudí es impactado por misiles y drones lanzados desde el golfo Pérsico El Debate · hace 5 h
- Arabi Saudí confirma ataques perpetrados este jueves contra el oleoducto Este-Oeste, que evita Ormuz Europa Press · hace 5 h
- Arabia Saudí suspende temporalmente el bombeo en su oleoducto estratégico tras varios ataques, según medios estatales MarketScreener España · hace 5 h
- Arabia Saudí cierra el oleoducto Este-Oeste tras varios ataques Investing.com España · hace 5 h
- Rebeldes hutíes de Yemen capturan isla en el mar Rojo y otras noticias de Oriente Medio San Antonio Express-News · hace 5 h
- Proyectiles alcanzaron un sistema de oleoductos de Arabia Saudita y provocaron incendios cnnespanol.cnn.com · hace 5 h
Respuestas rápidas
¿Qué medida tomó Arabia Saudí tras los ataques al oleoducto?
Cerró temporalmente el oleoducto Este‑Oeste, una ruta que permite el tránsito del crudo sin pasar por el estrecho de Ormuz.
¿Qué tipo de armamento se reportó que impactó la infraestructura?
Se reportaron misiles y drones, entre ellos un dron señalado como proveniente de Irak, que causaron incendios en el tramo dañado.
¿Cuál es la principal incertidumbre que persiste en la cobertura?
No se ha especificado la magnitud del daño, el tiempo necesario para reactivar el oleoducto ni la responsabilidad exacta de los ataques.
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