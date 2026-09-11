Proyectiles alcanzaron un sistema de oleoductos de Arabia Saudita y provocaron incendios

El jueves, Arabia Saudí cerró de forma inmediata el oleoducto Este‑Oeste, una ruta estratégica que permite el tránsito de crudo sin pasar por el estrecho de Ormuz, tras registrar varios ataques que generaron incendios en la infraestructura. La medida, anunciada por medios estatales saudíes, busca preservar la seguridad del flujo petrolero mientras se evalúan los daños. Según informó la emisora pública RTVE y el diario El Debate, proyectiles —misiles y drones— lanzados desde el golfo Pérsico impactaron el sistema de tuberías, provocando llamas visibles a lo largo del tramo dañado.

Los informes difieren en la atribución de la responsabilidad. En contraste, la nota de Europa Press se limita a confirmar los ataques sin identificar a los perpetradores, y MarketScreener España repite la información oficial sin añadir detalles adicionales. Las fuentes oficiales no han especificado la magnitud del daño ni el tiempo estimado para reactivar el oleoducto.

La extensión de las interrupciones en la cadena de suministro de crudo y su posible repercusión en los precios internacionales permanecen sin confirmar. Próximas declaraciones de los portavoces saudíes y de los actores involucrados en la zona podrían aclarar si se prevé una respuesta militar o un ajuste logístico a corto plazo.