La administración Trump dice que el petróleo fluye con normalidad otra vez, pero hay un problema

Este incremento se reportó en HolaNews y El Economista, y también fue mencionado por Mi bolsillo dentro del contexto de OPEP+ que mantiene su crecimiento pese al conflicto en el Estrecho de Ormuz. Este ajuste responde a la demanda internacional y a la estrategia del Golfo. En paralelo, ansalatina.com indicó que Estados Unidos transporta alrededor de 9 millones de barriles de petróleo por día a través del Estrecho de Ormuz. El flujo de 9 millones de barriles equivale a una fracción importante del consumo mundial y muestra que la ruta sigue operando pese a la tensión.

La infraestructura de transporte no ha sido interrumpida significativamente. Sobre esa dinámica, CNN en Español citó a la administración Trump, que declaró que el petróleo vuelve a fluir con normalidad, aunque advirtió la existencia de un problema sin detallar. Así, la combinación de una producción OPEP más alta y un tránsito constante de 9 millones de barriles sugiere que los flujos globales se mantienen activos, pero la mención de un “problema” por parte de la administración estadounidense indica que persisten incertidumbres en la región. El problema podría relacionarse con cuestiones logísticas o de seguridad, aunque la cobertura no detalla.

Los observadores seguirán monitorizando los reportes de OPEP y EE. UU. para detectar cambios.