Los flujos oscuros de petróleo provenientes de Medio Oriente y el estrecho de Ormuz se mantienen activos y logran contener los precios globales, dando además un respiro al Dow Jones. La situación actual expone una disputa directa sobre el volumen real de crudo que sale del golfo Pérsico, enfrentando las cifras oficiales del gobierno de Estados Unidos frente a los datos de los rastreadores independientes según la cobertura de medios especializados.