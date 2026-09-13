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Indonesia activó un operativo de búsqueda tras perder contacto con un ferry: un muerto, 102 rescatados y 140 desaparecidos

Indonesia lanza una intensa búsqueda tras perder contacto un ferry de 240 personas, dejando un muerto, 102 rescatados y 140 desaparecidos.

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El resumen

Indonesia enfrenta una tragedia marítima que pone en juego la seguridad de cientos de familias y la reputación del turismo regional: un ferry de pasajeros con 240 ocupantes perdió contacto en el mar de Java, lo que obligó a activar de inmediato un operativo de búsqueda y rescate. Las autoridades indonesias y los parientes de los viajeros temen pérdidas humanas, mientras los servicios de emergencia intentan localizar a los desaparecidos antes de que se agrave la situación.

La cobertura no especifica la ubicación exacta del buque ni las condiciones climáticas que podrían dificultar la búsqueda. El número final de sobrevivientes o fallecidos permanece incierto mientras se prolongan las labores de localización.

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Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Cuántas personas viajaban en el ferry?

Según los informes, el ferry transportaba a 240 personas.

¿Cuántas personas han sido rescatadas y cuántas siguen desaparecidas?

Las fuentes indican que 102 pasajeros fueron rescatados con vida, se confirmó un fallecido y 140 permanecen desaparecidos.

¿Qué acciones ha tomado Indonesia para buscar a los desaparecidos?

Indonesia activó un operativo de búsqueda que incluye barcos y helicópteros desplegados en el mar de Java, según la información de los medios.

Temas

Indonesia ferry mar de Java operativo de búsqueda rescate marítimo

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