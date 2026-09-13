Indonesia activó un operativo de búsqueda tras perder contacto con un ferry: un muerto, 102 rescatados y 140 desaparecidos

Indonesia enfrenta una tragedia marítima que pone en juego la seguridad de cientos de familias y la reputación del turismo regional: un ferry de pasajeros con 240 ocupantes perdió contacto en el mar de Java, lo que obligó a activar de inmediato un operativo de búsqueda y rescate. Las autoridades indonesias y los parientes de los viajeros temen pérdidas humanas, mientras los servicios de emergencia intentan localizar a los desaparecidos antes de que se agrave la situación.

La cobertura no especifica la ubicación exacta del buque ni las condiciones climáticas que podrían dificultar la búsqueda. El número final de sobrevivientes o fallecidos permanece incierto mientras se prolongan las labores de localización.