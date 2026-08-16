Última hora de los terremotos en Indonesia, Colombia y España HOY 15 de agosto 2026: Cifra de muertos, heridos

La cobertura sobre la última hora de los terremotos en Indonesia, Colombia y España comenzó a difundirse el 15 de agosto de 2026, abordando la cifra de muertos y heridos según Milenio. Posteriormente, las publicaciones de NewsDigitales, Informe Aéreo Noticias y laverdadnoticias.com ampliaron el enfoque hacia el análisis global de sismos, tsunamis, volcanes y planes de contingencia, además de examinar los factores que provocan los movimientos telúricos en el planeta.

En contraste con la preocupación generalizada por la actividad sísmica, UDG TV incorporó declaraciones de un experto que descarta una frecuencia anómala de sismos en América Latina frente a los temores de la población, mientras que la información sobre víctimas concretas se mantiene limitada en los reportes disponibles.