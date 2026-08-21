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Sin comer, flotando en una hielera y deshidratados: rescatan a dos pescadores que llevaban 5 días de naufragio en México

Rescatan a dos pescadores mexicanos después de cinco días a la deriva dentro de una hielera, una historia que ha conmocionado al público

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El resumen

Excélsior describió cómo el calor extremo &quot;los estaba matando&quot; dentro de la hielera, mientras EL PAÍS detalló que pasaron sin comer y sin agua. Lo que sigue dependerá de la investigación sobre cómo la embarcación original se hundió y por qué los tripulantes no fueron localizados antes.

Las autoridades marítimas podrían revisar los protocolos de seguimiento de barcos pesqueros en la zona. La pregunta que permanece es si se reforzarán los sistemas de alerta para evitar futuros casos similares.

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Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Cuántos días estuvieron a la deriva los pescadores?

Cinco días.

¿Cómo fueron localizados los pescadores?

La Armada de México los encontró a más de 240 km de la costa de Chiapas mediante un helicóptero de rescate.

¿En qué estado fueron encontrados al ser rescatados?

Sin comida, deshidratados y aferrados a una hielera.

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