Sin comer, flotando en una hielera y deshidratados: rescatan a dos pescadores que llevaban 5 días de naufragio en México

Excélsior describió cómo el calor extremo "los estaba matando" dentro de la hielera, mientras EL PAÍS detalló que pasaron sin comer y sin agua. Lo que sigue dependerá de la investigación sobre cómo la embarcación original se hundió y por qué los tripulantes no fueron localizados antes.

Las autoridades marítimas podrían revisar los protocolos de seguimiento de barcos pesqueros en la zona. La pregunta que permanece es si se reforzarán los sistemas de alerta para evitar futuros casos similares.