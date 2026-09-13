Kimi Antonelli conquista el Gran Premio de España y Checo Pérez queda fuera

El error de McLaren abrió una oportunidad para Antonelli. France 24 confirmó la victoria de Antonelli y Chicago Tribune añadió que el joven piloto rebasa a Lando Norris, convirtiéndose en la primera carrera de Fórmula Uno celebrada en Madrid en 45 años.

ESPN Deportes siguió la conquista, mientras mediotiempo.com resaltó la exclusión de Pérez del podio. Los medios coincidieron en que el resultado reconfigura el cuadro de líderes del campeonato.

France 24 subrayó la importancia del triunfo para el piloto italiano en su carrera internacional. No se reportaron contradicciones entre los medios; todos coinciden en el triunfo de Antonelli y la retirada de Pérez.