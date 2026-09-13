Kimi Antonelli conquista el Gran Premio de España y Checo Pérez queda fuera
Kimi Antonelli se alza con su octava victoria en el GP de España mientras Checo Pérez abandona la carrera
Cobertura (5)
- Antonelli firma su octava victoria tras el error de McLaren; Checo abandona en Madrid Sports Illustrated · hace 4 h
- El italiano Kimi Antonelli gana el Gran Premio de España de F1 France 24 · hace 4 h
- Antonelli rebasa a Norris y gana la primera carrera de Fórmula Uno en Madrid en 45 años Chicago Tribune · hace 4 h
- Asío seguimos la victoria de Antonelli en el GP de España 2026 ESPN Deportes · hace 4 h
- Kimi Antonelli conquista el Gran Premio de España y Checo Pérez queda fuera mediotiempo.com · hace 4 h
El resumen
El error de McLaren abrió una oportunidad para Antonelli. France 24 confirmó la victoria de Antonelli y Chicago Tribune añadió que el joven piloto rebasa a Lando Norris, convirtiéndose en la primera carrera de Fórmula Uno celebrada en Madrid en 45 años.
ESPN Deportes siguió la conquista, mientras mediotiempo.com resaltó la exclusión de Pérez del podio. Los medios coincidieron en que el resultado reconfigura el cuadro de líderes del campeonato.
France 24 subrayó la importancia del triunfo para el piloto italiano en su carrera internacional. No se reportaron contradicciones entre los medios; todos coinciden en el triunfo de Antonelli y la retirada de Pérez.
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Respuestas rápidas
¿Quién ganó el Gran Premio de España 2026?
Kimi Antonelli, piloto italiano, ganó el GP de España.
¿Qué ocurrió con Checo Pérez en la carrera?
Checo Pérez abandonó la carrera y quedó fuera del podio.
¿Qué detalle añadió Chicago Tribune sobre la carrera?
Chicago Tribune informó que Antonelli rebasa a Lando Norris y que fue la primera carrera de Fórmula Uno en Madrid en 45 años.
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