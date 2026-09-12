Hasbro responde al gobierno de Trump por usar a Optimus Prime en campaña migratoria

La empresa declaró que la imagen no cuenta con autorización y que no representa a la marca Transformers. El comunicado de Hasbro subrayó su política de protección de propiedad intelectual.

Según El Comercio Perú, el mismo DHS volvió a señalar a camioneros inmigrantes y retiró el polémico afiche después de la denuncia de Hasbro. Ambas fuentes coincidieron en que la empresa dejó claro que Optimus Prime no debe asociarse a mensajes anti‑inmigrantes.

La diferencia de énfasis muestra la variabilidad de la percepción en distintos medios.