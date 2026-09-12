Hasbro responde al gobierno de Trump por usar a Optimus Prime en campaña migratoria
Hasbro condena el uso no autorizado de Optimus Prime por el gobierno de Trump en una campaña anti‑inmigrante
El resumen
La empresa declaró que la imagen no cuenta con autorización y que no representa a la marca Transformers. El comunicado de Hasbro subrayó su política de protección de propiedad intelectual.
Según El Comercio Perú, el mismo DHS volvió a señalar a camioneros inmigrantes y retiró el polémico afiche después de la denuncia de Hasbro. Ambas fuentes coincidieron en que la empresa dejó claro que Optimus Prime no debe asociarse a mensajes anti‑inmigrantes.
La diferencia de énfasis muestra la variabilidad de la percepción en distintos medios.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (56% respaldado) Actualizado hace 38 min.
Respuestas rápidas
¿Qué acción tomó Hasbro respecto al uso de Optimus Prime?
Hasbro repudió el uso no autorizado y declaró que el personaje no representa a la marca en la campaña migratoria del gobierno de Trump.
¿Cuál fue la reacción del DHS según los medios?
El Departamento de Seguridad Nacional había distribuido un afiche de Transformers en materiales contra inmigrantes y, tras la protesta de Hasbro, retiró el afiche.
¿Hay diferencias en la cobertura de los medios?
En blanco y Negro centró la polémica en Chihuahua sin mencionar la retirada del afiche, mientras que El Comercio Perú sí informó de la eliminación del material tras la denuncia.
Cobertura (5)
- Hasbro reprueba que usen a Optimus Prime en campaña contra migrantes tribunanoticias.mx · hace 4 h
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- DHS vuelve a apuntar contra camioneros inmigrantes: lo hace con polémico afiche de “Transformers” que retiró El Comercio Perú · hace 4 h
- Gobierno de Trump usa a Optimus Prime en propaganda migratoria y Hasbro protesta: ‘No representa a la marca Transformers’ Yahoo en Español Vida y Estilo · hace 4 h
- Hasbro responde al gobierno de Trump por usar a Optimus Prime en campaña migratoria Primera Hora · hace 4 h
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