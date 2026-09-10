Cómo Trump no ha aprendido las lecciones de las guerras posteriores al 11 de septiembre
Estados Unidos se debate entre seguir la sombra de las guerras del 11‑S y el riesgo de una nueva confrontación bajo Trump.
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El resumen
Los estadounidenses se encuentran bajo la presión de una nueva fase de conflictos que, según analistas, revive la sombra de las guerras iniciadas tras el 11‑S, poniendo en juego vidas, recursos y la cohesión social del país. El potencial de más bajas y de mayor gasto público genera ansiedad entre votantes y familias, mientras que los sectores políticos que apoyan la línea dura de Donald Trump podrían consolidar su influencia. Trump llegó a la Casa Blanca rechazando la invasión de Irak, pero según Peter Feaver, exasesor de Bush citado por elperiodico.com, su base ahora interpreta a Irán como la próxima 'guerra estúpida', repitiendo la lógica de la respuesta militar posterior al 11‑S. Esa continuidad sugiere que la lección aprendida de los fracasos en Afganistán e Irak no ha sido internalizada.
El Tiempo señala que, 25 años después del 11‑S, EE. UU. libra otra guerra en Oriente Medio, mientras La Jornada recuerda que la guerra antiterrorista dejó un millón de muertos. Democracy Now! cuantifica 4,7 millones de muertes y 8 billones de dólares en costos humanos y económicos. Además, elDiario.es relaciona el legado del 11‑S con islamofobia, represión migratoria y esas cifras mortales.
Spencer Ackerman, en su análisis para Democracy Now!, afirma que la era del 11‑S desestabilizó al país y creó el clima político que favoreció a Trump. El Orden Mundial califica a Trump como “el hijo del 11S”, subrayando la continuidad de la retórica bélica. EL PAÍS plantea la pregunta de si los terroristas han ganado tras el 11‑S, mientras describe al ICE como otro fruto de los atentados, ejemplificando políticas de seguridad que persisten. Si la administración sigue considerándose heredera de la estrategia post‑11‑S, ¿qué consecuencias reales enfrentarán los ciudadanos ante una posible escalada en Irán?
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Cobertura (13)
- 25 años después del 11-S, EE. UU. libra otra guerra en Medio Oriente: la paradoja de Trump y las lecciones que dejaron Afganistán e Irak El Tiempo · hace 1 d
- Peter Feaver, exasesor de Bush: "Trump llegó a la Casa Blanca rechazando la invasión de Irak y ahora su base ve en Irán otra 'guerra estúpida'" elperiodico.com · hace 1 d
- El ICE, otro fruto de los atentados del 11-S EL PAÍS · hace 1 d
- Un millón de muertos, el saldo de la guerra antiterrorista de EU tras el 11-S La Jornada · hace 1 d
- ¿Cuál fue el costo total del 11-S? Estados Unidos lleva 25 años pagando la factura voz.us · hace 1 d
- 25 años después del 11-S, EE. UU. libra otra guerra en Medio Oriente: la paradoja de Trump y las lecciones que dejaron Afganistán e Irak El Tiempo · hace 1 d
- ¿Han ganado los terroristas tras el 11-S? elpais.com · hace 1 d
- La factura infinita del 11-S: billones de dólares dilapidados, el uso sistemático de la tortura y las guerras preventivas diariosabemos.com · hace 1 d
- 4,7 millones de muertes y 8 billones de dólares: los devastadores costos humanos y económicos de las guerras posteriores al 11-S Democracy Now! · hace 1 d
- El legado del 11S que lleva hasta Trump: islamofobia, represión migratoria y un millón de muertos en las guerras "contra el terrorismo" elDiario.es · hace 1 d
- “El reino del terror”: Spencer Ackerman analiza cómo la era del 11-S desestabilizó a EE.UU. y creó a Trump Democracy Now! · hace 1 d
- Trump, el hijo del 11S El Orden Mundial · hace 1 d
- Cómo Trump no ha aprendido las lecciones de las guerras posteriores al 11 de septiembre CNN en Español · hace 1 d
Respuestas rápidas
¿Qué cifras de costos humanos y económicos se citan en la cobertura?
Democracy Now! menciona 4,7 millones de muertes y 8 billones de dólares como el impacto de las guerras posteriores al 11‑S.
¿Cómo describen los analistas la relación entre Trump y los conflictos posteriores al 11‑S?
Peter Feaver indica que la base de Trump ve a Irán como una nueva "guerra estúpida", y el Orden Mundial lo llama "el hijo del 11S".
¿Qué instituciones se mencionan como legado directo del 11‑S?
EL PAÍS señala al ICE como otro fruto de los atentados del 11‑S, mientras La Jornada recuerda un millón de muertos en la guerra antiterrorista.
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