Los estadounidenses se encuentran bajo la presión de una nueva fase de conflictos que, según analistas, revive la sombra de las guerras iniciadas tras el 11‑S, poniendo en juego vidas, recursos y la cohesión social del país. El potencial de más bajas y de mayor gasto público genera ansiedad entre votantes y familias, mientras que los sectores políticos que apoyan la línea dura de Donald Trump podrían consolidar su influencia. Trump llegó a la Casa Blanca rechazando la invasión de Irak, pero según Peter Feaver, exasesor de Bush citado por elperiodico.com, su base ahora interpreta a Irán como la próxima 'guerra estúpida', repitiendo la lógica de la respuesta militar posterior al 11‑S. Esa continuidad sugiere que la lección aprendida de los fracasos en Afganistán e Irak no ha sido internalizada.

El Tiempo señala que, 25 años después del 11‑S, EE. UU. libra otra guerra en Oriente Medio, mientras La Jornada recuerda que la guerra antiterrorista dejó un millón de muertos. Democracy Now! cuantifica 4,7 millones de muertes y 8 billones de dólares en costos humanos y económicos. Además, elDiario.es relaciona el legado del 11‑S con islamofobia, represión migratoria y esas cifras mortales.

Spencer Ackerman, en su análisis para Democracy Now!, afirma que la era del 11‑S desestabilizó al país y creó el clima político que favoreció a Trump. El Orden Mundial califica a Trump como “el hijo del 11S”, subrayando la continuidad de la retórica bélica. EL PAÍS plantea la pregunta de si los terroristas han ganado tras el 11‑S, mientras describe al ICE como otro fruto de los atentados, ejemplificando políticas de seguridad que persisten. Si la administración sigue considerándose heredera de la estrategia post‑11‑S, ¿qué consecuencias reales enfrentarán los ciudadanos ante una posible escalada en Irán?