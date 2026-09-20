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Regresa Sheinbaum al aeropuerto; irá a Tijuana

Un millón 117 mil beneficiarios de Programas para el Bienestar fueron registrados en Baja California durante la gira presidencial.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Mundo · En su punto
  • Clave informativa: Regresa Sheinbaum al aeropuerto; irá a Tijuana
  • Punto central: Un millón 117 mil beneficiarios de Programas para el Bienestar fueron registrados en Baja California durante la gira presidencial.
  • Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 25 calculada a partir de 19 fuentes informativas y 23 artículos verificados.
  • Pronóstico del radar: Se prevé que la historia mantenga alta atención durante las próximas 24 horas.
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El resumen

Claudia Sheinbaum realizó una gira por Tijuana con motivo de su segundo informe, anunciando la construcción de una planta desaladora en Playas de Rosarito mediante una inversión de 12 mil 500 millones de pesos. La visita presidencial incluyó el anuncio de la primera piedra para la desaladora, proyecto destinado a garantizar el suministro de agua para Tijuana y Rosarito, de acuerdo con la cobertura de medios como Infobae y El Imparcial.

Durante sus declaraciones, la mandataria afirmó que los mexicanos sostienen una buena parte de la economía de Estados Unidos y reconoció la gestión de Marina del Pilar en materia hídrica. La cobertura de Grupo Animal y El Sol de México documentó cuatro protestas locales, además de concentraciones ciudadanas, cierres viales en la avenida Revolución y afectaciones a las ventas de los comerciantes.

Tras el informe en Tijuana y las actividades en la región, la agenda continuó con el regreso de Sheinbaum al aeropuerto para su partida.

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Cobertura (23)

Respuestas rápidas

¿Qué obra se anunció durante la visita a Tijuana?

Se anunció la construcción de una planta desaladora en Playas de Rosarito con una inversión de 12 mil 500 millones de pesos.

¿Cuántos beneficiarios de Programas para el Bienestar hay en Baja California?

La cobertura señala que existen un millón 117 mil beneficiarios en la entidad.

¿Qué incidentes se registraron durante la visita?

La cobertura documentó cuatro protestas, cierres viales en la avenida Revolución que afectaron a comerciantes y concentraciones ciudadanas.

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Claudia Sheinbaum Tijuana Baja California Playas de Rosarito Marina del Pilar

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