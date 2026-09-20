Regresa Sheinbaum al aeropuerto; irá a Tijuana

Claudia Sheinbaum realizó una gira por Tijuana con motivo de su segundo informe, anunciando la construcción de una planta desaladora en Playas de Rosarito mediante una inversión de 12 mil 500 millones de pesos. La visita presidencial incluyó el anuncio de la primera piedra para la desaladora, proyecto destinado a garantizar el suministro de agua para Tijuana y Rosarito, de acuerdo con la cobertura de medios como Infobae y El Imparcial.

Durante sus declaraciones, la mandataria afirmó que los mexicanos sostienen una buena parte de la economía de Estados Unidos y reconoció la gestión de Marina del Pilar en materia hídrica. La cobertura de Grupo Animal y El Sol de México documentó cuatro protestas locales, además de concentraciones ciudadanas, cierres viales en la avenida Revolución y afectaciones a las ventas de los comerciantes.

Tras el informe en Tijuana y las actividades en la región, la agenda continuó con el regreso de Sheinbaum al aeropuerto para su partida.