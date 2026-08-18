La inesperada confirmación de que el contralmirante Fernando Farías será trasladado de Argentina a México ha despertado sorpresa y preocupación entre la opinión pública y actores del sector energético. Mientras algunos observan la medida como un avance en la lucha contra el huachicol, otros temen que el proceso judicial pueda prolongarse y generar incertidumbre. El caso se remonta a la entrada de Farías Laguna en Argentina con un pasaporte fraudulento, según informó opinionciudadana.com.mx.

Desde entonces, la investigación lo vincula al contrabando de combustible, conocido como huachicol fiscal, y la defensa ha negado que exista un proceso formal de extradición. Sin embargo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció la previsión del traslado y el Gobierno argentino fijó el 27 de agosto como fecha para definir la extradición, informó El Universal. El Financiero reproducía la declaración de Sheinbaum en la que dijo que “todo parece indicar que sí” a la extradición, mientras Meganoticias.MX citaba a la defensa negando que el caso esté en trámite.

Yahoo y MILENIO reiteraron que el traslado está previsto, y EL PAÍS puntualizó que el objetivo es enfrentar la justicia por contrabando de combustible. Con la fecha límite establecida, la incógnita que queda es si el proceso será aprobado antes del 27 de agosto y cómo responderá México al recibir al exmilitar.