Sheinbaum trata de contentar a todos en Sinaloa

Sheinbaum ha intensificado esfuerzos para agradar a diversos sectores en Sinaloa, según EL PAÍS, que tituló su acción como un intento de contentar a todos en la región. Posteriormente, MILENIO describió su gestión con los adjetivos “impecable, incansable, implacable”. Vanguardia.com.mx recurrió a la frase “Claudia, ‘farmea tu aura’”, mientras El Economista lanzó el llamado “Ni un sapo más, señora presidenta”.

Estos encabezados añaden matices de admiración y metáfora al panorama inicial. A diferencia del tono conciliador de EL PAÍS, MILENIO celebra sin reservas y Excélsior indica “Año dos de seis”, lo que sugiere que la estrategia forma parte de un programa de seis años. La disparidad de enfoques no genera contradicción directa, pero muestra diferentes interpretaciones de la misma iniciativa.

Sheinbaum continúa con su plan en Sinaloa bajo la atenta mirada de los medios.