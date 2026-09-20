Ryan García acepta el reto de Pitbull y propone fecha para la pelea

La cobertura señala que Pitbull Cruz lanzó el reto de manera contundente y que el campeón del CMB, Ryan García, respondió aceptando la propuesta y planteando un calendario para concretar el combate. La atención mediática se centra en la respuesta inmediata del campeón del CMB y en los planes para conquistar México con esta súper pelea.

Los reportes no especifican todavía la hora exacta ni el recinto definitivo donde se llevará a cabo el evento, detalles que quedan pendientes conforme avancen las negociaciones entre los equipos de los boxeadores.