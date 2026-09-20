Ryan García acepta el reto de Pitbull y propone fecha para la pelea
Ryan García acepta el reto de Pitbull Cruz y ya propone una fecha para la esperada pelea.
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El resumen
La cobertura señala que Pitbull Cruz lanzó el reto de manera contundente y que el campeón del CMB, Ryan García, respondió aceptando la propuesta y planteando un calendario para concretar el combate. La atención mediática se centra en la respuesta inmediata del campeón del CMB y en los planes para conquistar México con esta súper pelea.
Los reportes no especifican todavía la hora exacta ni el recinto definitivo donde se llevará a cabo el evento, detalles que quedan pendientes conforme avancen las negociaciones entre los equipos de los boxeadores.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (60% respaldado) Actualizado hace 8 h.
Cobertura (5)
- ¡Ryan Garcia pide a Pitbull Cruz! El campeón del CMB busca cerrar el 2026 con una súper pelea Claro Sports · hace 11 h
- Ryan sorprende, enorme reto para Pitbull y BKB, a conquistar México eluniversal.com.mx · hace 11 h
- ¡Pitbull Cruz va por Ryan García! Lanza contundente reto tras su victoria ante Néstor Bravo Mediotiempo · hace 11 h
- 'Pitbull' Cruz noqueó a Néstor Bravo y ahora va por Ryan García, quien ya aceptó el reto Sports Illustrated · hace 11 h
- Ryan García acepta el reto de Pitbull y propone fecha para la pelea ESPN Deportes · hace 11 h
Respuestas rápidas
¿Quién lanzó el reto original para la pelea?
Pitbull Cruz lanzó el reto tras su victoria ante Néstor Bravo.
¿Cuál fue la respuesta de Ryan García?
Ryan García aceptó el reto y propuso una fecha para realizar el combate.
¿Qué detalles faltan por confirmar según la cobertura?
La información disponible no detalla el lugar exacto ni el horario definitivo del encuentro.
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