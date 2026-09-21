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Fallece Presley Gerber, hijo de la modelo Cindy Crawford, a los 27 años

A los 27 años de edad, fallece Presley Gerber, el modelo e hijo de la supermodelo Cindy Crawford y Rande Gerber.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Entretenimiento · Enfriándose
  • Clave informativa: Fallece Presley Gerber, hijo de la modelo Cindy Crawford, a los 27 años
  • Punto central: A los 27 años de edad, fallece Presley Gerber, el modelo e hijo de la supermodelo Cindy Crawford y Rande Gerber.
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Esta historia apareció primero en la cobertura en 🇮🇹 Italiano1.5 horas antes de que Tiempo Antena la detectara en las noticias en Espanol.

🇪🇸 Espanol 21 sept, 05:09 UTC
🇮🇹 Italiano 21 sept, 03:40 UTC · RaiNews
🇬🇧 Ingles 21 sept, 03:43 UTC · The Hollywood Reporter
🇩🇪 Aleman 21 sept, 04:12 UTC · spiegel.de
🇫🇷 Frances 21 sept, 05:28 UTC · BFM
🇧🇷 Portugues 21 sept, 08:33 UTC · BBC

Detectado al cruzar nombres propios y cifras que sobreviven a la traducción. Las horas reflejan cuándo se indexó por primera vez la cobertura de cada edición.

El resumen

A los 27 años ha muerto Presley Walker Gerber, modelo e hijo de la supermodelo Cindy Crawford y Rande Gerber, según confirman múltiples medios de comunicación internacionales este 21 de septiembre de 2026. Diversos medios, entre ellos Yahoo en Español Vida y Estilo, EL PAÍS, CNN en Español, Milenio, HOLA, Telemundo 52, Univision y elfinanciero.com.mx, informaron sobre el deceso y detallaron aspectos relacionados con su vida, como su última publicación en redes sociales y la revelación sobre dónde se encontraba al momento de perder la vida.

La cobertura periodística también aborda antecedentes personales del joven modelo, destacando que en el pasado reconoció públicamente haber enfrentado problemas de adicción. Por el momento, los reportes informativos se limitan a confirmar el fallecimiento y los detalles difundidos por la prensa, sin que la cobertura actual especifique las causas oficiales de la muerte ni los arreglos funerarios posteriores.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 3 h.

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