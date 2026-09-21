Fallece Presley Gerber, hijo de la modelo Cindy Crawford, a los 27 años
A los 27 años de edad, fallece Presley Gerber, el modelo e hijo de la supermodelo Cindy Crawford y Rande Gerber.
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El resumen
A los 27 años ha muerto Presley Walker Gerber, modelo e hijo de la supermodelo Cindy Crawford y Rande Gerber, según confirman múltiples medios de comunicación internacionales este 21 de septiembre de 2026. Diversos medios, entre ellos Yahoo en Español Vida y Estilo, EL PAÍS, CNN en Español, Milenio, HOLA, Telemundo 52, Univision y elfinanciero.com.mx, informaron sobre el deceso y detallaron aspectos relacionados con su vida, como su última publicación en redes sociales y la revelación sobre dónde se encontraba al momento de perder la vida.
La cobertura periodística también aborda antecedentes personales del joven modelo, destacando que en el pasado reconoció públicamente haber enfrentado problemas de adicción. Por el momento, los reportes informativos se limitan a confirmar el fallecimiento y los detalles difundidos por la prensa, sin que la cobertura actual especifique las causas oficiales de la muerte ni los arreglos funerarios posteriores.
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Cobertura (14)
- Murió Presley Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford Infobae · hace 7 h
- Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford: cronología de su lucha contra las adicciones y un último deseo en redes de sanarse El Mundo · hace 7 h
- Muere a los 27 años Presley Gerber, hijo de la modelo Cindy Crawford BBC · hace 7 h
- La hermana de Presley Gerber, antes de su muerte: "Callar algo solo hace que la persona sienta que te avergüenzas" divinity.es · hace 7 h
- Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, fallece a los 27 años Yahoo en Español Vida y Estilo · hace 7 h
- Muere Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, a los 27 años EL PAÍS · hace 7 h
- Gerber, el fallecido hijo de la modelo Cindy Crawford, reconoció problemas de adicción Diario de Navarra · hace 7 h
- Muerte del hijo de Cindy Crawford: revelan dónde estaba al momento de perder la vida Univision · hace 7 h
- Muere a los 27 años el hijo de Cindy Crawford, el modelo Presley Gerber CNN en Español · hace 7 h
- Ésta fue la última publicación de Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford que murió a los 27 años Milenio · hace 7 h
- Muere Presley Walker Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford, a los 27 años elfinanciero.com.mx · hace 7 h
- Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, muere a los 27 años HOLA · hace 7 h
- Muere Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford y Rande Gerber, a los 27 años Telemundo 52 · hace 7 h
- Fallece Presley Gerber, hijo de la modelo Cindy Crawford, a los 27 años Univision · hace 7 h
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