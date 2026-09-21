Fallece Presley Gerber, hijo de la modelo Cindy Crawford, a los 27 años

A los 27 años ha muerto Presley Walker Gerber, modelo e hijo de la supermodelo Cindy Crawford y Rande Gerber, según confirman múltiples medios de comunicación internacionales este 21 de septiembre de 2026. Diversos medios, entre ellos Yahoo en Español Vida y Estilo, EL PAÍS, CNN en Español, Milenio, HOLA, Telemundo 52, Univision y elfinanciero.com.mx, informaron sobre el deceso y detallaron aspectos relacionados con su vida, como su última publicación en redes sociales y la revelación sobre dónde se encontraba al momento de perder la vida.

La cobertura periodística también aborda antecedentes personales del joven modelo, destacando que en el pasado reconoció públicamente haber enfrentado problemas de adicción. Por el momento, los reportes informativos se limitan a confirmar el fallecimiento y los detalles difundidos por la prensa, sin que la cobertura actual especifique las causas oficiales de la muerte ni los arreglos funerarios posteriores.