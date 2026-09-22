Muere a los 43 años el actor Arnaud Denis tras recibir la eutanasia

Posteriormente, coberturas adicionales provenientes de La Vanguardia, El Sol de México y El Debate añadieron que el procedimiento se llevó a cabo en Bélgica, país al cual se trasladó el intérprete, y destacaron un mensaje atribuido a Denis que incluye la frase "morir no es nada, lo doloroso es no vivir". Asimismo, publicaciones de TV Azteca, Univision y El Universal hicieron referencia a la enfermedad y a los intensos dolores que sufría el actor, vinculándolos con su decisión de someterse a la eutanasia.

En cuanto a las discrepancias en el flujo informativo, los primeros despachos se centraron estrictamente en la confirmación de su fallecimiento y el mensaje de despedida, mientras que los reportes subsecuentes profundizaron en el traslado a territorio belga y en las condiciones de salud que padecía. Actualmente, la información disponible se limita al anuncio de su deceso, las reacciones de despedida en redes sociales y la mención de su trayectoria entre el teatro y la dirección, sin que la cobertura proporcione más detalles sobre futuras acciones o comunicados oficiales adicionales.