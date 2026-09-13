Estados Unidos se impone sobre España para avanzar a la final del Mundial contra Francia
EEUU supera a España y asegura su pase a la final del Mundial femenino de baloncesto, desatando euforia y dudas antes del duelo con Francia.
El resumen
La victoria de Estados Unidos sobre España en el Mundial FIBA femenino genera una ola de euforia entre sus seguidores, que ahora anticipan una posible corona al enfrentarse a Francia. España, por su parte, siente la frustración de quedar fuera de la final y deberá recomponerse para disputar el partido por el bronce. El resultado modifica la tabla de premios y eleva la presión sobre ambas selecciones. El giro clave ocurrió en el último cuarto, cuando el equipo norteamericano revirtió la ventaja de España con una serie de jugadas decisivas, según informó Fox News.
El Mundo describió a España como "a un peldaño del imposible", subrayando la reacción inesperada de EE. Esa resiliencia marcó el paso definitivo hacia la final. Varias fuentes, entre ellas ESPN Deportes, Chicago Tribune y Primera Hora, confirmaron el triunfo y anunciaron que EE. UU. se medirá con Francia en el partido decisivo.
La cobertura apunta a una final altamente competitiva, mientras que la agenda de España se centra en buscar el bronce. Queda pendiente conocer el desempeño de Francia y si Estados Unidos mantendrá su impulso.
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Cobertura (5)
- España, a un peldaño del 'imposible': cae ante el equipo invencible de EEUU y luchará por el bronce mundial El Mundo · hace 3 h
- Mundial FIBA: Estados Unidos avanza a la final al vencer a España ESPN Deportes · hace 3 h
- La selección de EE. UU. se salva del susto que le dio España con una remontada en el último cuarto y se clasifica para la final de la Copa del Mundo Femenina de la FIBA Fox News · hace 3 h
- Estados Unidos gana y enfrentará a Francia en la final del Mundial de baloncesto femenino Chicago Tribune · hace 3 h
- Estados Unidos se impone sobre España para avanzar a la final del Mundial contra Francia Primera Hora · hace 3 h
Respuestas rápidas
¿Qué selecciones jugarán la final del Mundial femenino de baloncesto?
Estados Unidos y Francia se enfrentarán en la final, según lo anunciado por Chicago Tribune y Primera Hora.
¿Cuál es el próximo reto de España tras la derrota?
España competirá por la medalla de bronce, tal como indica la cobertura de El Mundo.
¿Cómo describió la prensa estadounidense la remontada contra España?
Fox News informó que EE. UU. se salvó del susto con una remontada en el último cuarto.
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