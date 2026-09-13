Estados Unidos se impone sobre España para avanzar a la final del Mundial contra Francia

La victoria de Estados Unidos sobre España en el Mundial FIBA femenino genera una ola de euforia entre sus seguidores, que ahora anticipan una posible corona al enfrentarse a Francia. España, por su parte, siente la frustración de quedar fuera de la final y deberá recomponerse para disputar el partido por el bronce. El resultado modifica la tabla de premios y eleva la presión sobre ambas selecciones. El giro clave ocurrió en el último cuarto, cuando el equipo norteamericano revirtió la ventaja de España con una serie de jugadas decisivas, según informó Fox News.

El Mundo describió a España como "a un peldaño del imposible", subrayando la reacción inesperada de EE. Esa resiliencia marcó el paso definitivo hacia la final. Varias fuentes, entre ellas ESPN Deportes, Chicago Tribune y Primera Hora, confirmaron el triunfo y anunciaron que EE. UU. se medirá con Francia en el partido decisivo.

La cobertura apunta a una final altamente competitiva, mientras que la agenda de España se centra en buscar el bronce. Queda pendiente conocer el desempeño de Francia y si Estados Unidos mantendrá su impulso.