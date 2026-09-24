Las selecciones de fútbol regresan a la actividad en la actual Fecha FIFA posterior al Mundial, marcando el inicio de una nueva etapa con modificaciones en los banquillos. La cobertura destaca que veinte de las cuarenta y ocho selecciones estrenan director técnico en este periodo, un movimiento que involucra tanto a combinados europeos como a otras regiones del panorama internacional.

El cambio directivo se produce como consecuencia directa de la reestructuración posterior a la Copa del Mundo. Diversos medios como La Vanguardia, El Mundo y San Antonio Express-News señalan la incorporación de figuras reconocidas del fútbol de la década de los 2000, tales como Zinedine Zidane, Jürgen Klopp, Xavi Hernández y Rafael Márquez, quienes asumen nuevos retos al frente de selecciones nacionales para competir contra potencias como España.

La información disponible no detalla los términos específicos de los contratos de los nuevos entrenadores ni establece cuáles serán los primeros resultados oficiales de esta serie de debuts en los banquillos. La cobertura tampoco especifica el impacto a largo plazo que tendrán estas incorporaciones en las eliminatorias correspondientes.