El arquero Diego Kochen, quien posee ascendencia peruana, figura en la lista de convocados por Estados Unidos para un próximo partido amistoso en fecha FIFA frente a la selección de Perú. La convocatoria, realizada bajo la dirección técnica de Pochettino, incluye este llamado al guardameta, un movimiento que ha sido registrado por medios como El Comercio Perú, Diario Libero, Depor y Diario Deportivo El Diez.

Asimismo, la cobertura de Mundo Deportivo menciona de forma paralela la situación de Yaakobishvili respecto a la lista de Hungría. Los reportes actuales no detallan declaraciones oficiales del jugador sobre su elección de selección ni especifican los minutos que disputará en el encuentro programado contra el combinado peruano.