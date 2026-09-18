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Diego Kochen, de raíces peruanas, convocado en Estados Unidos para amistoso frente a Perú

Diego Kochen, arquero con raíces peruanas, ha sido convocado por la selección de Estados Unidos para enfrentar a la Bicolor.

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Cobertura (5)

El resumen

El arquero Diego Kochen, quien posee ascendencia peruana, figura en la lista de convocados por Estados Unidos para un próximo partido amistoso en fecha FIFA frente a la selección de Perú. La convocatoria, realizada bajo la dirección técnica de Pochettino, incluye este llamado al guardameta, un movimiento que ha sido registrado por medios como El Comercio Perú, Diario Libero, Depor y Diario Deportivo El Diez.

Asimismo, la cobertura de Mundo Deportivo menciona de forma paralela la situación de Yaakobishvili respecto a la lista de Hungría. Los reportes actuales no detallan declaraciones oficiales del jugador sobre su elección de selección ni especifican los minutos que disputará en el encuentro programado contra el combinado peruano.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 4 h.

Respuestas rápidas

¿Quién convocó a Diego Kochen?

La selección de Estados Unidos, bajo la dirección de Pochettino.

¿Contra qué equipo jugará Estados Unidos con Kochen en la convocatoria?

Contra la selección de Perú en un partido amistoso de fecha FIFA.

¿Qué relación tiene Diego Kochen con Perú?

Las coberturas señalan que cuenta con ascendencia y raíces peruanas.

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Diego Kochen Estados Unidos Peru Pochettino Fecha FIFA

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