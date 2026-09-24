Así alinearía Ecuador en el debut de Marcelo Gallardo frente a Corea del Sur

El encuentro marcó el debut de Marcelo Gallardo como director técnico de la selección ecuatoriana, un estreno que la cobertura de France 24 señaló que tenía la misión de reinventar el ataque del equipo. Previamente al partido, Infobae difundió detalles sobre el primer discurso del estratega al plantel y El Universo informó sobre las posibles alineaciones y las opciones televisivas para ver el juego en vivo.