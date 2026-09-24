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Así alinearía Ecuador en el debut de Marcelo Gallardo frente a Corea del Sur

Ecuador cayó por 3-0 ante Corea del Sur en el partido amistoso correspondiente a la Fecha FIFA.

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  • Clave informativa: Así alinearía Ecuador en el debut de Marcelo Gallardo frente a Corea del Sur
  • Punto central: Ecuador cayó por 3-0 ante Corea del Sur en el partido amistoso correspondiente a la Fecha FIFA.
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Cobertura (6)

El resumen

El encuentro marcó el debut de Marcelo Gallardo como director técnico de la selección ecuatoriana, un estreno que la cobertura de France 24 señaló que tenía la misión de reinventar el ataque del equipo. Previamente al partido, Infobae difundió detalles sobre el primer discurso del estratega al plantel y El Universo informó sobre las posibles alineaciones y las opciones televisivas para ver el juego en vivo.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (67% respaldado) Actualizado hace 43 min.

Respuestas rápidas

Quién es el nuevo director técnico de Ecuador

Marcelo Gallardo asumió como entrenador de la selección de Ecuador.

Cuál fue el resultado del partido ante Corea del Sur

Ecuador perdió por 3-0 en el amistoso de la Fecha FIFA.

Qué medios cubrieron el debut

Sports Illustrated, El Universo, Infobae y France 24 informaron sobre el hecho.

Velocidad

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Ecuador Marcelo Gallardo Corea del Sur Fecha FIFA Fútbol

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