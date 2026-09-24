Así alinearía Ecuador en el debut de Marcelo Gallardo frente a Corea del Sur
Ecuador cayó por 3-0 ante Corea del Sur en el partido amistoso correspondiente a la Fecha FIFA.
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Cobertura (6)
- Ecuador pierde 3-0 ante Corea del Sur en el debut de Marcelo Gallardo como DT Sports Illustrated · hace 1 h
- [EN VIVO - 1T] Ecuador 0-0 Corea del Sur por el amistoso de la Fecha FIFA con el debut de Marcelo Gallardo El Universo · hace 1 h
- Dieron a conocer el primer discurso de Marcelo Gallardo al plantel de Ecuador tras asumir como entrenador de la selección Infobae · hace 15 h
- Canales para ver gratis y EN VIVO Ecuador vs. Corea del Sur, partido amistoso por la fecha FIFA El Universo · hace 15 h
- Gallardo debuta con la misión de reinventar el ataque de Ecuador France 24 · hace 15 h
- Así alinearía Ecuador en el debut de Marcelo Gallardo frente a Corea del Sur El Universo · hace 15 h
El resumen
El encuentro marcó el debut de Marcelo Gallardo como director técnico de la selección ecuatoriana, un estreno que la cobertura de France 24 señaló que tenía la misión de reinventar el ataque del equipo. Previamente al partido, Infobae difundió detalles sobre el primer discurso del estratega al plantel y El Universo informó sobre las posibles alineaciones y las opciones televisivas para ver el juego en vivo.
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Respuestas rápidas
Quién es el nuevo director técnico de Ecuador
Marcelo Gallardo asumió como entrenador de la selección de Ecuador.
Cuál fue el resultado del partido ante Corea del Sur
Ecuador perdió por 3-0 en el amistoso de la Fecha FIFA.
Qué medios cubrieron el debut
Sports Illustrated, El Universo, Infobae y France 24 informaron sobre el hecho.
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