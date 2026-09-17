Convocatoria oficial de Colombia para amistosos: inicia era post James

La convocatoria oficial de la Selección Colombia para los partidos amistosos marca el inicio de la era post James Rodríguez y una renovación total liderada por el técnico Néstor Lorenzo. Varios referentes quedaron fuera de esta lista en el marco de la transición tras el Mundial 2026.

Medios como OneFootball, Revista Semana, El Tiempo, Yahoo, Récord y Futbolred detallan que esta reestructuración contempla quince modificaciones y despedidas para múltiples figuras tradicionales del equipo nacional. La cobertura resalta la inclusión de Jhon Arias y la presencia de nuevas caras en el plantel.

Los siguientes pasos implican los encuentros amistosos programados contra México, Paraguay y Perú, donde se pondrá a prueba la plantilla renovada bajo la dirección técnica.