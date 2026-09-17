Convocatoria oficial de Colombia para amistosos: inicia era post James
La Selección Colombia anunció su convocatoria oficial con quince cambios y caras nuevas para la fecha FIFA.
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El resumen
La convocatoria oficial de la Selección Colombia para los partidos amistosos marca el inicio de la era post James Rodríguez y una renovación total liderada por el técnico Néstor Lorenzo. Varios referentes quedaron fuera de esta lista en el marco de la transición tras el Mundial 2026.
Medios como OneFootball, Revista Semana, El Tiempo, Yahoo, Récord y Futbolred detallan que esta reestructuración contempla quince modificaciones y despedidas para múltiples figuras tradicionales del equipo nacional. La cobertura resalta la inclusión de Jhon Arias y la presencia de nuevas caras en el plantel.
Los siguientes pasos implican los encuentros amistosos programados contra México, Paraguay y Perú, donde se pondrá a prueba la plantilla renovada bajo la dirección técnica.
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Cobertura (11)
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Respuestas rápidas
¿Quién dirige la renovación de la Selección Colombia?
El proceso de renovación está a cargo del director técnico Néstor Lorenzo.
¿Contra qué selecciones jugará Colombia los amistosos?
Los encuentros confirmados en la cobertura son frente a México, Paraguay y Perú.
¿Cuántos cambios presenta la nueva convocatoria?
La lista incluye quince cambios y más de diez debutantes respecto a procesos anteriores.
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