Una IA de OpenAI descifró un mensaje nazi de Enigma que permaneció ilegible durante ocho décadas

Una inteligencia artificial descifró mensajes de la máquina Enigma que llevaban décadas sin poder resolverse.

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Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (67% respaldado) Actualizado hace 1 h.

Una inteligencia artificial logró descifrar un mensaje nazi de la máquina Enigma y manuscritos que permanecieron ilegibles durante décadas, según indican los reportes de diversos medios. La cobertura actual no especifica los detalles técnicos exactos del algoritmo utilizado ni las implicaciones históricas completas del contenido descifrado, dejando sin esclarecer los pasos siguientes de esta aplicación tecnológica.

🌍 Propagación entre idiomas

Esta historia apareció primero en la cobertura en 🇫🇷 Frances — 6.5 horas antes de que Tiempo Antena la detectara en las noticias en Espanol.

🇪🇸 Espanol 26 sept, 16:09 UTC 🇫🇷 Frances 26 sept, 09:42 UTC · 20 Minutes

Detectado al cruzar nombres propios y cifras que sobreviven a la traducción. Las horas reflejan cuándo se indexó por primera vez la cobertura de cada edición.