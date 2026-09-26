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Una IA de OpenAI descifró un mensaje nazi de Enigma que permaneció ilegible durante ocho décadas

Una inteligencia artificial descifró mensajes de la máquina Enigma que llevaban décadas sin poder resolverse.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Mundo · En su punto
  • Clave informativa: Una IA de OpenAI descifró un mensaje nazi de Enigma que permaneció ilegible durante ocho décadas
  • Punto central: Una inteligencia artificial descifró mensajes de la máquina Enigma que llevaban décadas sin poder resolverse.
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El resumen

Una inteligencia artificial logró descifrar un mensaje nazi de la máquina Enigma y manuscritos que permanecieron ilegibles durante décadas, según indican los reportes de diversos medios. La cobertura actual no especifica los detalles técnicos exactos del algoritmo utilizado ni las implicaciones históricas completas del contenido descifrado, dejando sin esclarecer los pasos siguientes de esta aplicación tecnológica.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (67% respaldado) Actualizado hace 1 h.

🌍 Propagación entre idiomas

Esta historia apareció primero en la cobertura en 🇫🇷 Frances6.5 horas antes de que Tiempo Antena la detectara en las noticias en Espanol.

🇪🇸 Espanol 26 sept, 16:09 UTC
🇫🇷 Frances 26 sept, 09:42 UTC · 20 Minutes

Detectado al cruzar nombres propios y cifras que sobreviven a la traducción. Las horas reflejan cuándo se indexó por primera vez la cobertura de cada edición.

Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Qué tecnología se utilizó para descifrar los mensajes?

Las publicaciones mencionan el uso de inteligencia artificial de OpenAI, con referencias a modelos como Astra, Opus y GPT-6.

¿Cuánto tiempo estuvieron ilegibles los mensajes?

Los reportes señalan que los mensajes y manuscritos permanecieron sin resolverse durante décadas, específicamente ocho décadas en el caso del mensaje nazi de Enigma.

¿Intervinieron personas en el proceso?

Sí, la cobertura indica que el desciframiento contó con ayuda humana.

Velocidad

A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →

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