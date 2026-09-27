La Policía sudafricana inicia la búsqueda de los responsables de un tiroteo que dejó 17 muertos en una taberna

Los primeros reportes difundidos por Telemundo Delmarva, vietnam.vn, Informat.ro, RFI y CNN en Español señalaron de forma preliminar un balance de múltiples víctimas fatales y heridas tras un tiroteo en un pub y bar. Las coberturas iniciales ubicaron los hechos en Johannesburgo y en distintos municipios del país, con cifras variadas sobre el total de fallecidos.

Posteriores actualizaciones de la cobertura detallaron que un grupo de ocho hombres armados perpetró el ataque en el establecimiento, dejando al menos diecisiete muertos. Asimismo, otras fuentes ampliaron el alcance total a veintisiete fallecidos distribuidos en dos tiroteos masivos distintos, mientras que otras mediciones globales elevaron la cifra combinada de muertos y heridos a treinta y dos personas.

Actualmente, la Policía de Sudáfrica mantiene la búsqueda activa de los responsables de estos ataques. Los medios enfatizan que el balance de víctimas sigue siendo provisional mientras avanzan las diligencias oficiales.