La cobertura de diversos medios detalla que el país europeo proyecta una subestación estratégica cerca de Rusia blindada contra drones explosivos, en un contexto donde tanto el mar Báltico como el espacio aéreo lituano se encuentran bajo tensión tras una serie de incidentes con vehículos aéreos no tripulados. Además, la nación prepara un plan ante una posible guerra que contempla la evacuación de su población a un país aliado.

La información difundida por Infobae, Diario AS, MarketScreener España, Vietnam.vn y la BBC resalta la gravedad de la situación actual en la región báltica. Los reportes enfatizan que Lituania califica a Rusia como la mayor amenaza para la paz mundial, mientras implementa medidas concretas de defensa y protección de infraestructura crítica frente a la actividad de drones.

Las futuras coberturas seguirán de cerca la aplicación de estos planes de evacuación y respuesta, así como el desarrollo de los acontecimientos en el espacio aéreo y marítimo del mar Báltico y la construcción de la subestación blindada.