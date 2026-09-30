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Qué dice la denuncia de Emiliano Tarragona contra Maxi Ghione: drogas, armas y paranoia

La detención del actor Maxi Ghione en Santa Fe tras una grave denuncia por drogas, armas y amenazas sacude al mundo del espectáculo.

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Respuestas rápidas

¿Por qué fue detenido el actor Maxi Ghione?

Fue detenido en un pueblo santafesino tras el allanamiento a su vivienda y el secuestro de ocho armas de fuego, a raíz de una denuncia por privación de la libertad, drogas y amenazas.

¿Quién realizó la denuncia contra el actor?

La denuncia fue presentada por Emiliano Tarragona, quien relató los detalles del dramático episodio y el presunto encierro.

¿Qué se sabe sobre la situación judicial de la causa?

La investigación experimentó modificaciones con el cambio de fiscal y la asunción de una nueva funcionaria al frente del caso, mientras las defensas y los abogados de ambas partes brindan declaraciones públicas.

El resumen

La detención del actor Maxi Ghione en la localidad santafesina de Lehmann generó un fuerte impacto mediático tras revelarse los detalles de la denuncia presentada por Emiliano Tarragona, también conocido como taxiboy o escort. El caso expone un escenario de extrema tensión que derivó en un operativo policial y en el secuestro de ocho armas de fuego. Todo comenzó a partir del relato del denunciante, quien aseguró haber sido encerrado bajo llave y amenazado por el actor, filtrándose además chats con mensajes intimidatorios como &quot;No vayas a despertar al diablo&quot; e &quot;Intentá cagarme y se pudre la momia&quot;.

Según la cobertura de medios como Clarín, La Nación y Radio Mitre, la acusación incluye referencias a consumo de drogas, paranoia y situaciones de privación de la libertad. Horas antes de ser aprehendido, Ghione publicó una carta dedicada a su hijo con la frase &quot;Se vienen tiempos difíciles&quot;, un presagio que rápidamente se viralizó. Paralelamente, la investigación registró movimientos institucionales con el cambio de fiscal y la designación de una nueva funcionaria al frente del expediente judicial, mientras las defensas de los involucrados exponen sus posturas públicas en distintos programas de televisión.

El despliegue informativo abarca desde la descripción del entorno rural y solitario de la vivienda donde reside el actor en Lehmann hasta la reaparición en redes de un viejo cruce televisivo entre Ghione y Carlín Calvo en la mesa de Mirtha Legrand. Los portales de noticias y ciclos de espectáculos como LAM mantienen el seguimiento continuo sobre las declaraciones de los abogados de ambas partes. La cobertura actual no especifica cuáles serán las próximas medidas procesales de la fiscalía ni el destino legal definitivo del actor y de los demás implicados en las graves acusaciones.

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