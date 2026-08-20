Alarma en Santa Fe por Daniel Torres: fue trasladado en ambulancia al final del partido contra River tras fuerte golpe

Futbolred informó primero que Daniel Torres abandonó el campo en ambulancia tras un fuerte choque durante el partido de la Copa Sudamericana entre Santa Fe y River Plate. El incidente ocurrió en los minutos finales y obligó al jugador a ser retirado del terreno de juego.

Posteriormente, Noticias Caracol precisó que el choque fue con Weimar Asprilla, mientras El Tiempo reiteró el traslado en ambulancia al término del encuentro. deportesrcn.com, sin embargo, mencionó al estadio El Campín, una diferencia respecto a los demás reportes. Tras el incidente, Torres quedó fuera del partido; su estado de salud no ha sido confirmado oficialmente.

La discrepancia sobre el escenario del choque ha generado confusión entre los seguidores.