Alarma en Santa Fe por Daniel Torres: fue trasladado en ambulancia al final del partido contra River tras fuerte golpe
Daniel Torres es trasladado en ambulancia al final del juego contra River, mientras los medios discrepan sobre el rival y el estadio del choque
Cobertura (6)
- Daniel Torres preocupa a Santa Fe tras sufrir presunta conmoción cerebral en el partido contra River Plate Infobae · hace 4 h
- El mediocampista fue retirado en camilla y trasladado a una clínica para realizarse exámenes médicos tras un fuerte choque con el arquero Weimar Asprilla facebook.com · hace 4 h
- Daniel Torres se va en ambulancia tras fuerte choque en Sudamericana Futbolred · hace 4 h
- Daniel Torres salió en ambulancia tras choque con Weimar Asprilla, en Santa Fe vs River Plate Noticias Caracol · hace 4 h
- ¡Alarma en El Campín! Fuerte choque dejó a Daniel Torres fuera del partido deportesrcn.com · hace 4 h
- Alarma en Santa Fe por Daniel Torres: fue trasladado en ambulancia al final del partido contra River tras fuerte golpe El Tiempo · hace 4 h
El resumen
Futbolred informó primero que Daniel Torres abandonó el campo en ambulancia tras un fuerte choque durante el partido de la Copa Sudamericana entre Santa Fe y River Plate. El incidente ocurrió en los minutos finales y obligó al jugador a ser retirado del terreno de juego.
Posteriormente, Noticias Caracol precisó que el choque fue con Weimar Asprilla, mientras El Tiempo reiteró el traslado en ambulancia al término del encuentro. deportesrcn.com, sin embargo, mencionó al estadio El Campín, una diferencia respecto a los demás reportes. Tras el incidente, Torres quedó fuera del partido; su estado de salud no ha sido confirmado oficialmente.
La discrepancia sobre el escenario del choque ha generado confusión entre los seguidores.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 1 h.
Respuestas rápidas
¿Qué ocurrió con Daniel Torres durante el partido?
Fue derribado por un fuerte choque y tuvo que salir del campo en ambulancia antes de que finalizara el encuentro.
¿Con quién colisionó y cuál es la información contradictoria?
Noticias Caracol indica que el choque fue con Weimar Asprilla; sin embargo, deportesrcn.com menciona al estadio El Campín, mientras los demás medios sitúan el incidente en Santa Fe.
¿Cuál es el estado actual del jugador?
Torres quedó fuera del partido y, hasta el momento, su estado de salud no ha sido confirmado oficialmente.
Velocidad
A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →
Temas
Tendencias relacionadas
La FEF da el golpe de jerarquia y Marcelo Gallardo se convierte en la primera opcion para dirigir a Ecuador
Marcelo Gallardo emerge como la principal opción para asumir la dirección técnica de la selección de Ecuador en medio del panorama actual.
"El fútbol puede esperar": Dimayor aplaza todos los partidos por el terremoto en Colombia
La Dimayor y la Conmebol aplazan todos los partidos de fútbol en Colombia tras el terremoto registrado en el país.
Almeyda rompe el silencio tras registro de Lamela como utilero: 'Los están denigrando'
La controversia por el registro de Erik Lamela como utilero genera reacciones y cuestionamientos sobre el trato a los argentinos.
Mastantuono se va del Real Madrid y Florentino le escogió su nuevo club
El futuro inmediato de Mastantuono apunta a la Fiorentina tras su salida del Real Madrid.
Kevin Castaño, en el ojo del huracán por mensaje a Jáminton Campaz
Kevin Castaño genera indignación en River tras elogiar a Jáminton Campaz de Rosario Central.
Prensa argentina no perdona a Álvaro Montero, a pesar de ser clave con Boca Juniors vs. O’Higgins
La prensa argentina mantiene el escrutinio sobre Álvaro Montero tras su desempeño clave con Boca Juniors frente a O’Higgins en la Copa Sudamericana.