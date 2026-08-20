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Alarma en Santa Fe por Daniel Torres: fue trasladado en ambulancia al final del partido contra River tras fuerte golpe

Daniel Torres es trasladado en ambulancia al final del juego contra River, mientras los medios discrepan sobre el rival y el estadio del choque

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El resumen

Futbolred informó primero que Daniel Torres abandonó el campo en ambulancia tras un fuerte choque durante el partido de la Copa Sudamericana entre Santa Fe y River Plate. El incidente ocurrió en los minutos finales y obligó al jugador a ser retirado del terreno de juego.

Posteriormente, Noticias Caracol precisó que el choque fue con Weimar Asprilla, mientras El Tiempo reiteró el traslado en ambulancia al término del encuentro. deportesrcn.com, sin embargo, mencionó al estadio El Campín, una diferencia respecto a los demás reportes. Tras el incidente, Torres quedó fuera del partido; su estado de salud no ha sido confirmado oficialmente.

La discrepancia sobre el escenario del choque ha generado confusión entre los seguidores.

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Respuestas rápidas

¿Qué ocurrió con Daniel Torres durante el partido?

Fue derribado por un fuerte choque y tuvo que salir del campo en ambulancia antes de que finalizara el encuentro.

¿Con quién colisionó y cuál es la información contradictoria?

Noticias Caracol indica que el choque fue con Weimar Asprilla; sin embargo, deportesrcn.com menciona al estadio El Campín, mientras los demás medios sitúan el incidente en Santa Fe.

¿Cuál es el estado actual del jugador?

Torres quedó fuera del partido y, hasta el momento, su estado de salud no ha sido confirmado oficialmente.

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