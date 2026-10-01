Guatemala logró la primera reproducción en cautiverio de una especie con 100 millones de años de historia
Guatemala logra la primera reproducción en cautiverio de machorras o pejelagartos tras siete años de intentos.
- Clave informativa: Guatemala logró la primera reproducción en cautiverio de una especie con 100 millones de años de historia
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El resumen
La cobertura informativa de este 1 de octubre de 2026 destaca que Guatemala alcanzó un hito científico con la primera reproducción exitosa en cautiverio del pejelagarto, también conocido como machorra, una especie con una historia evolutiva de cien millones de años. La labor requirió de siete años de intentos continuos hasta concretar el nacimiento de los ejemplares.
Posteriormente a la reproducción, la estrategia de conservación avanzó con la introducción de mil alevines en su entorno natural, específicamente en la Laguna Güiscoyol. Diversos medios internacionales y locales, como Infobae, Yahoo, Prensa Libre, Emisoras Unidas y Jambalaya News Louisiana, han seguido de cerca este acontecimiento que busca asegurar la supervivencia de este pez considerado fósil viviente.
Actualmente, la situación se centra en la reintroducción de los mil alevines en su hábitat natural y en la discusión pública sobre la importancia de conservar esta especie histórica. Las fuentes consultadas no detallan por el momento nuevas fases del proyecto de reproducción en cautiverio más allá de las liberaciones ya efectuadas en la laguna.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 1 h.
Cobertura (5)
- Reproducen por primera vez en cautiverio al pejelagarto en Guatemala Jambalaya News Louisiana · hace 7 h
- Guatemala busca asegurar la supervivencia del pejelagarto, el pez "fósil" Yahoo · hace 7 h
- Tras siete años de intentos, logran reproducir machorras o pejelagartos e introducen mil alevines en su entorno natural Prensa Libre · hace 7 h
- Reintroducen mil machorras en la Laguna Güiscoyol: ¿por qué es importante conservar esta especie? Emisoras Unidas · hace 7 h
- Guatemala logró la primera reproducción en cautiverio de una especie con 100 millones de años de historia Infobae · hace 7 h
Respuestas rápidas
¿Qué especie fue reproducida en cautiverio en Guatemala?
El pejelagarto, también llamado machorra o pez fósil, el cual cuenta con cien millones de historia.
¿Cuánto tiempo tomó lograr la reproducción?
La reproducción se logró tras siete años de intentos.
¿Qué destino se dio a los ejemplares nacidos?
Se introdujeron mil alevines en su entorno natural, específicamente en la Laguna Güiscoyol.
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