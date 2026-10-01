Guatemala logró la primera reproducción en cautiverio de una especie con 100 millones de años de historia

La cobertura informativa de este 1 de octubre de 2026 destaca que Guatemala alcanzó un hito científico con la primera reproducción exitosa en cautiverio del pejelagarto, también conocido como machorra, una especie con una historia evolutiva de cien millones de años. La labor requirió de siete años de intentos continuos hasta concretar el nacimiento de los ejemplares.

Posteriormente a la reproducción, la estrategia de conservación avanzó con la introducción de mil alevines en su entorno natural, específicamente en la Laguna Güiscoyol. Diversos medios internacionales y locales, como Infobae, Yahoo, Prensa Libre, Emisoras Unidas y Jambalaya News Louisiana, han seguido de cerca este acontecimiento que busca asegurar la supervivencia de este pez considerado fósil viviente.

Actualmente, la situación se centra en la reintroducción de los mil alevines en su hábitat natural y en la discusión pública sobre la importancia de conservar esta especie histórica. Las fuentes consultadas no detallan por el momento nuevas fases del proyecto de reproducción en cautiverio más allá de las liberaciones ya efectuadas en la laguna.