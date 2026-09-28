“Nadie es indispensable”: Luis Fernando Tena anticipa posibles cambios ante El Salvador

Un marcador de 6-0 definió el encuentro centroamericano de la Liga A en la Concacaf Nations League 2026, donde la selección guatemalteca se impuso tras un triplete de Fajardo en el estadio El Trébol. Previo al enfrentamiento, medios como Prensa Libre y El Gráfico documentaron los preparativos, incluyendo las restricciones de ingreso, la limitación de boletos para la afición salvadoreña y las expectativas en torno al desempeño de ambos equipos en la segunda jornada del torneo regional.

Tras el partido, la cobertura de ESPN Deportes y Emisoras Unidas recogió las declaraciones del director técnico Luis Fernando Tena, quien calificó el resultado como una sorpresa total y anticipó posibles cambios de jugadores y de esquema táctico bajo la premisa de que "nadie es indispensable". Por su parte, los reportes periodísticos de medios salvadoreños como El Gráfico y La Prensa Gráfica describieron la derrota como una humillación para La Selecta, contrastando con la motivación con la que el equipo había llegado al territorio guatemalteco.

La información actual detalla los aspectos centrales del encuentro y las reacciones inmediatas de los cuerpos técnicos tras la goleada, sin que los reportes especifiquen todavía decisiones adicionales sobre la alineación para los siguientes compromisos.