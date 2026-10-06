Cuatro universitarios suizos taparon un glaciar de los Alpes con lana de oveja y lograron reducir su deshielo en más de un 50% en solo tres meses
Cuatro estudiantes suizos redujeron el deshielo de un glaciar alpino en más del 50% utilizando una cubierta de lana de oveja.
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El resumen
Más del 50% de reducción en el deshielo es el resultado obtenido tras tres meses de experimento en los Alpes. Esta disminución fue posible gracias a la intervención de cuatro universitarios suizos que implementaron una técnica poco convencional para proteger el hielo.
El método consistió en cubrir una sección del glaciar con 200 metros cuadrados de lana de oveja. Según MDZ Online, el hallazgo indica que el deshielo pudo reducirse hasta en un 70%.
Medios como Infobae, Gizmodo en Español y Diario AS detallan que la iniciativa, inicialmente percibida como una locura, mostró resultados sorprendentes en el corto plazo. La cobertura plantea ahora si esta técnica puede escalar o mantenerse en el tiempo.
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Cobertura (7)
- Cubrieron un glaciar con lana de oveja y lograron reducir el deshielo a la mitad Intriper. · hace 6 h
- Universitarios suizos prueban con éxito lana de oveja en glaciares para frenar el deshielo en los Alpes Cadena Politica · hace 6 h
- Estudiantes cubrieron un glaciar alpino con 200m² de lana de oveja: tres meses después, la técnica a base de m Diario AS · hace 6 h
- Cuatro estudiantes cubrieron un glaciar suizo con 200 m² de lana de oveja. Tres meses después, la idea dejó de parecer una locura Gizmodo en Español · hace 6 h
- Hallazgo: cubrieron un glaciar con lana de oveja y lograron reducir el deshielo hasta un 70% MDZ Online · hace 6 h
- Un grupo de estudiantes cubrió un glaciar de los Alpes con lana de oveja durante tres meses y el resultado los sorprendió La Nación · hace 6 h
- Cuatro universitarios suizos taparon un glaciar de los Alpes con lana de oveja y lograron reducir su deshielo en más de un 50% en solo tres meses Infobae · hace 6 h
Respuestas rápidas
¿Quiénes realizaron el experimento?
Un grupo de cuatro estudiantes universitarios suizos.
¿Qué material utilizaron y en qué cantidad?
Utilizaron 200 metros cuadrados de lana de oveja.
¿Cuál fue el impacto en el deshielo?
Lograron reducir el deshielo en más de un 50%, alcanzando según algunas fuentes hasta un 70%.
¿Cuánto tiempo duró la prueba?
La técnica se aplicó durante tres meses.
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