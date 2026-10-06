Cuatro universitarios suizos taparon un glaciar de los Alpes con lana de oveja y lograron reducir su deshielo en más de un 50% en solo tres meses

Más del 50% de reducción en el deshielo es el resultado obtenido tras tres meses de experimento en los Alpes. Esta disminución fue posible gracias a la intervención de cuatro universitarios suizos que implementaron una técnica poco convencional para proteger el hielo.

El método consistió en cubrir una sección del glaciar con 200 metros cuadrados de lana de oveja. Según MDZ Online, el hallazgo indica que el deshielo pudo reducirse hasta en un 70%.

Medios como Infobae, Gizmodo en Español y Diario AS detallan que la iniciativa, inicialmente percibida como una locura, mostró resultados sorprendentes en el corto plazo. La cobertura plantea ahora si esta técnica puede escalar o mantenerse en el tiempo.