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Cuatro universitarios suizos taparon un glaciar de los Alpes con lana de oveja y lograron reducir su deshielo en más de un 50% en solo tres meses

Cuatro estudiantes suizos redujeron el deshielo de un glaciar alpino en más del 50% utilizando una cubierta de lana de oveja.

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El resumen

Más del 50% de reducción en el deshielo es el resultado obtenido tras tres meses de experimento en los Alpes. Esta disminución fue posible gracias a la intervención de cuatro universitarios suizos que implementaron una técnica poco convencional para proteger el hielo.

El método consistió en cubrir una sección del glaciar con 200 metros cuadrados de lana de oveja. Según MDZ Online, el hallazgo indica que el deshielo pudo reducirse hasta en un 70%.

Medios como Infobae, Gizmodo en Español y Diario AS detallan que la iniciativa, inicialmente percibida como una locura, mostró resultados sorprendentes en el corto plazo. La cobertura plantea ahora si esta técnica puede escalar o mantenerse en el tiempo.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 58 min.

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Respuestas rápidas

¿Quiénes realizaron el experimento?

Un grupo de cuatro estudiantes universitarios suizos.

¿Qué material utilizaron y en qué cantidad?

Utilizaron 200 metros cuadrados de lana de oveja.

¿Cuál fue el impacto en el deshielo?

Lograron reducir el deshielo en más de un 50%, alcanzando según algunas fuentes hasta un 70%.

¿Cuánto tiempo duró la prueba?

La técnica se aplicó durante tres meses.

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