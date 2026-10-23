Una brutal ola de calor estival causó más de 50.000 muertes en las ciudades europeas y ya es “la peor jamás registrada”

La cifra de fallecidos supera los cincuenta mil casos en toda Europa durante el periodo estival, según detallan medios como CNN en Español y Chicago Tribune. En el ámbito nacional, la cobertura de El Confidencial señala que el cambio climático es responsable del 77 % de las muertes por calor registradas en España este año.

A nivel local, la situación afectó de manera desigual a los centros urbanos. La Vanguardia indica que Barcelona se situó como la segunda urbe europea con mayor número de muertes vinculadas al cambio climático.

Por su parte, datos difundidos por Hoy Aragón y respaldados por la publicación Nature Health revelan que Zaragoza acumuló más defunciones por esta causa que Sevilla y Málaga juntas, atribuyendo 169 de un total de 264 muertes al cambio climático. La información disponible hasta el momento no detalla las medidas específicas que implementarán las administraciones locales para mitigar futuras olas de calor de esta magnitud, dejando abierta la cuestión sobre las acciones de prevención que se adoptarán de cara a los próximos periodos estivales.