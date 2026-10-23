Una brutal ola de calor estival causó más de 50.000 muertes en las ciudades europeas y ya es “la peor jamás registrada”
Más de 50.000 personas murieron en ciudades europeas este verano a causa de una ola de calor calificada como la peor jamás registrada.
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El resumen
La cifra de fallecidos supera los cincuenta mil casos en toda Europa durante el periodo estival, según detallan medios como CNN en Español y Chicago Tribune. En el ámbito nacional, la cobertura de El Confidencial señala que el cambio climático es responsable del 77 % de las muertes por calor registradas en España este año.
A nivel local, la situación afectó de manera desigual a los centros urbanos. La Vanguardia indica que Barcelona se situó como la segunda urbe europea con mayor número de muertes vinculadas al cambio climático.
Por su parte, datos difundidos por Hoy Aragón y respaldados por la publicación Nature Health revelan que Zaragoza acumuló más defunciones por esta causa que Sevilla y Málaga juntas, atribuyendo 169 de un total de 264 muertes al cambio climático. La información disponible hasta el momento no detalla las medidas específicas que implementarán las administraciones locales para mitigar futuras olas de calor de esta magnitud, dejando abierta la cuestión sobre las acciones de prevención que se adoptarán de cara a los próximos periodos estivales.
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Cobertura (6)
- Barcelona, la segunda ciudad europea con más muertes por calor Diari ARA · hace 6 h
- Zaragoza sumó este verano más muertes por calor que Sevilla y Málaga juntas: el cambio climático causó 169 de las 264, según Nature Health Hoy Aragón · hace 6 h
- El cambio climático es responsable del 77 % de las muertes por calor en 2026 en España El Confidencial · hace 6 h
- Barcelona fue este verano la segunda urbe europea con más muertes por el cambio climático La Vanguardia · hace 6 h
- Altas temperaturas cobraron la vida de más de 50.000 personas en Europa este verano Chicago Tribune · hace 6 h
- Una brutal ola de calor estival causó más de 50.000 muertes en las ciudades europeas y ya es “la peor jamás registrada” CNN en Español · hace 6 h
Respuestas rápidas
¿Cuántas muertes causó la ola de calor en Europa?
La cobertura señala que las altas temperaturas cobraron la vida de más de 50.000 personas en las ciudades europeas durante el verano.
¿Qué porcentaje de las muertes en España se atribuye al cambio climático?
Según El Confidencial, el cambio climático es responsable del 77 % de las muertes por calor registradas en España en 2026.
¿Qué ciudades españolas destacan en los informes sobre mortalidad por calor?
Barcelona fue señalada como la segunda urbe europea con más muertes por el cambio climático, mientras que Zaragoza sumó más fallecimientos que Sevilla y Málaga juntas.
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