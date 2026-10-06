Los consumidores y accionistas enfrentan la pérdida de hegemonía de Nike en el mercado global de ropa deportiva. Este declive se vincula a errores estratégicos que han erosionado el poder de la marca y su cuota de mercado, provocando una caída en la confianza de los inversores.

La evidencia financiera es drástica: El Colombiano reporta una pérdida de US$11.210 millones en ventas, coincidiendo con la salida de figuras y entidades como Mbappé y el Atlético Nacional. Simultáneamente, el valor de sus acciones ha bajado antes de la apertura del mercado debido a que Berenberg cambió su calificación a 'Vender'.

Según el análisis de la BBC e Infobae, el gigante norteamericano ha perdido el liderazgo mundial. El interrogante ahora es qué factores específicos detonaron este desplome en su capacidad competitiva.