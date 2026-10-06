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El declive de Nike: los errores que le hicieron perder ventas, mercado y poder de marca

Nike enfrenta una crisis de liderazgo y ventas tras perder US$11.210 millones, impactando su valor de marca y el precio de sus acciones.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Economia · En su punto
  • Clave informativa: El declive de Nike: los errores que le hicieron perder ventas, mercado y poder de marca
  • Punto central: Nike enfrenta una crisis de liderazgo y ventas tras perder US$11.210 millones, impactando su valor de marca y el precio de sus acciones.
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El resumen

Los consumidores y accionistas enfrentan la pérdida de hegemonía de Nike en el mercado global de ropa deportiva. Este declive se vincula a errores estratégicos que han erosionado el poder de la marca y su cuota de mercado, provocando una caída en la confianza de los inversores.

La evidencia financiera es drástica: El Colombiano reporta una pérdida de US$11.210 millones en ventas, coincidiendo con la salida de figuras y entidades como Mbappé y el Atlético Nacional. Simultáneamente, el valor de sus acciones ha bajado antes de la apertura del mercado debido a que Berenberg cambió su calificación a &#039;Vender&#039;.

Según el análisis de la BBC e Infobae, el gigante norteamericano ha perdido el liderazgo mundial. El interrogante ahora es qué factores específicos detonaron este desplome en su capacidad competitiva.

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Respuestas rápidas

¿Cuánto dinero ha perdido Nike en ventas?

Según El Colombiano, la empresa perdió US$11.210 millones.

¿Qué impacto ha tenido Berenberg en las acciones de Nike?

Las acciones bajaron antes de la apertura después de que Berenberg rebajara la calificación a 'Vender'.

¿Qué alianzas importantes ha perdido la marca?

La cobertura menciona la salida de Mbappé y del Atlético Nacional.

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