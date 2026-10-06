El declive de Nike: los errores que le hicieron perder ventas, mercado y poder de marca
Nike enfrenta una crisis de liderazgo y ventas tras perder US$11.210 millones, impactando su valor de marca y el precio de sus acciones.
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Cobertura (5)
- Nike, en caída libre: perdió US$11.210 millones en ventas, tras salida de Mbappé y Atlético Nacional ¿qué hay detrás? El Colombiano · hace 1 h
- Este gigante norteamericano cae en barrena Bolsamania · hace 1 h
- Acciones de Nike bajan antes de la apertura tras rebaja de Berenberg a Vender mx.advfn.com · hace 1 h
- Qué salió mal en Nike, el gigante que perdió el liderazgo mundial de la ropa deportiva BBC · hace 1 h
- El declive de Nike: los errores que le hicieron perder ventas, mercado y poder de marca Infobae · hace 1 h
El resumen
Los consumidores y accionistas enfrentan la pérdida de hegemonía de Nike en el mercado global de ropa deportiva. Este declive se vincula a errores estratégicos que han erosionado el poder de la marca y su cuota de mercado, provocando una caída en la confianza de los inversores.
La evidencia financiera es drástica: El Colombiano reporta una pérdida de US$11.210 millones en ventas, coincidiendo con la salida de figuras y entidades como Mbappé y el Atlético Nacional. Simultáneamente, el valor de sus acciones ha bajado antes de la apertura del mercado debido a que Berenberg cambió su calificación a 'Vender'.
Según el análisis de la BBC e Infobae, el gigante norteamericano ha perdido el liderazgo mundial. El interrogante ahora es qué factores específicos detonaron este desplome en su capacidad competitiva.
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Respuestas rápidas
¿Cuánto dinero ha perdido Nike en ventas?
Según El Colombiano, la empresa perdió US$11.210 millones.
¿Qué impacto ha tenido Berenberg en las acciones de Nike?
Las acciones bajaron antes de la apertura después de que Berenberg rebajara la calificación a 'Vender'.
¿Qué alianzas importantes ha perdido la marca?
La cobertura menciona la salida de Mbappé y del Atlético Nacional.
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