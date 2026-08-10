Mbappé rompe contrato con la que siempre estuvo a su lado: esto pasó
Kylian Mbappé corta su relación de casi dos décadas con Nike y se prepara para un inesperado salto a una nueva marca.
Cobertura (10)
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- Según se informa, Kylian Mbappé está a punto de firmar con una marca «inesperada» en un importante contrato de botas Footy Headlines · hace 14 h
- Kylian Mbappé rompe con Nike y lanzaría su propia firma Telemundo · hace 14 h
- Mbappé deja de lado Nike y prepara un millonario acuerdo con una marca inesperada En Cancha · hace 14 h
- Kylian Mbappé pone fin a su contrato de 19 años con Nike por una marca "inesperada" El Diario NY · hace 14 h
- Mbappé rompe con Nike y firmará un contrato millonario con una marca "inesperada" Mundo Deportivo · hace 14 h
- Mbappé rompe contrato con la que siempre estuvo a su lado: esto pasó LaPrensa.hn · hace 14 h
El resumen
La noticia, publicada simultáneamente por Telemundo, En Cancha, El Diario NY, Mundo Deportivo y LaPrensa.hn, subraya el carácter inesperado del cambio, señalando que el delantero francés se dispone a lanzar su propia firma o a asociarse con una marca aún no revelada. Según los reportes, la ruptura está impulsada por la búsqueda de un acuerdo millonario con una entidad que no forma parte del tradicional circuito deportivo. En Cancha y Mundo Deportivo describen la próxima asociación como un «acuerdo millonario», mientras que El Diario NY enfatiza la duración del vínculo anterior y su final abrupto.
La ausencia de detalles sobre la nueva marca sugiere que la decisión responde a intereses financieros y de marca personal, aunque los medios no citan declaraciones oficiales. Los artículos difieren en el nivel de información disponible. Mientras Telemundo y En Cancha insinúan una firma propia para Mbappé, LaPrensa.hn se limita a anunciar la ruptura sin describir el proyecto futuro.
Ningún medio revela el nombre de la marca inesperada ni los términos exactos del acuerdo, dejando abierta la cuestión de cuándo se oficializará el nuevo contrato y cuál será su impacto en el mercado del calzado deportivo.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (88% respaldado) Actualizado hace 8 h.
Respuestas rápidas
¿Cuánto tiempo duró el contrato de Mbappé con Nike?
El contrato tuvo una duración de 19 años, según indica El Diario NY.
¿Qué se sabe de la nueva marca con la que Mbappé firmará?
Los medios la describen como "inesperada" y mencionan un posible acuerdo millonario, pero no revelan su nombre ni detalles específicos.
¿Cuándo se espera que se firme el nuevo acuerdo?
Los artículos no especifican una fecha concreta; sólo afirman que el acuerdo está en preparación.
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