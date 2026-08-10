Mbappé rompe contrato con la que siempre estuvo a su lado: esto pasó

La noticia, publicada simultáneamente por Telemundo, En Cancha, El Diario NY, Mundo Deportivo y LaPrensa.hn, subraya el carácter inesperado del cambio, señalando que el delantero francés se dispone a lanzar su propia firma o a asociarse con una marca aún no revelada. Según los reportes, la ruptura está impulsada por la búsqueda de un acuerdo millonario con una entidad que no forma parte del tradicional circuito deportivo. En Cancha y Mundo Deportivo describen la próxima asociación como un «acuerdo millonario», mientras que El Diario NY enfatiza la duración del vínculo anterior y su final abrupto.

La ausencia de detalles sobre la nueva marca sugiere que la decisión responde a intereses financieros y de marca personal, aunque los medios no citan declaraciones oficiales. Los artículos difieren en el nivel de información disponible. Mientras Telemundo y En Cancha insinúan una firma propia para Mbappé, LaPrensa.hn se limita a anunciar la ruptura sin describir el proyecto futuro.

Ningún medio revela el nombre de la marca inesperada ni los términos exactos del acuerdo, dejando abierta la cuestión de cuándo se oficializará el nuevo contrato y cuál será su impacto en el mercado del calzado deportivo.