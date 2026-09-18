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Mbappé da el golpe tras romper con Nike y firma con ellos junto a otra figura

Kylian Mbappé rompe con Nike tras dos décadas y ficha por la marca suiza On junto a Thierry Henry.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Deportes · En aumento
  • Clave informativa: Mbappé da el golpe tras romper con Nike y firma con ellos junto a otra figura
  • Punto central: Kylian Mbappé rompe con Nike tras dos décadas y ficha por la marca suiza On junto a Thierry Henry.
  • Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 26 calculada a partir de 20 fuentes informativas y 23 artículos verificados.
  • Pronóstico del radar: Se prevé que el interés comience a remitir en las próximas horas.
Índice de Velocidad: 26 pts Monitoreado a través de 20 fuentes independientes. Compara su aceleración en el radar general.
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Cobertura (23)

🌍 Propagación entre idiomas

Esta historia apareció primero en la cobertura en 🇫🇷 Frances2.6 horas antes de que Tiempo Antena la detectara en las noticias en Espanol.

🇪🇸 Espanol 18 sept, 15:09 UTC
🇫🇷 Frances 18 sept, 12:32 UTC · franceinfo

Detectado al cruzar nombres propios y cifras que sobreviven a la traducción. Las horas reflejan cuándo se indexó por primera vez la cobertura de cada edición.

El resumen

El cambio se produce en un contexto en el que la marca suiza busca abrirse camino en el negocio del fútbol mediante prototipos como las botas On LightSpray, mientras que las coberturas señalan que el jugador va por libre en el Real Madrid y que la firma cuenta con el respaldo de figuras como Roger Federer. Diversos medios especializados y de información general, entre ellos MARCA, SPORT, EL PAÍS y Yahoo, detallan la incorporación del delantero francés a la ofensiva de la compañía suiza en el deporte rey.

La información disponible en los titulares no especifica los términos económicos exactos del contrato firmado entre el futbolista y la marca, ni detalla la duración exacta del acuerdo comercial que lo vincula a On. Tampoco se menciona en los reportes actuales si este cambio de patrocinio afectará a los compromisos publicitarios previos que el jugador mantenía con otros socios comerciales a nivel global.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (80% respaldado) Actualizado hace 15 h.

Respuestas rápidas

¿Qué marca ha fichado a Kylian Mbappé?

Kylian Mbappé ha fichado por la marca suiza On tras romper su relación con Nike.

¿Qué otra figura está vinculada a esta incorporación?

Thierry Henry y Roger Federer figuran en la cobertura relacionada con la llegada del delantero a la marca.

¿Qué se sabe sobre los términos financieros del acuerdo?

La cobertura actual no especifica los detalles económicos ni la duración del contrato firmado por el jugador.

Velocidad

A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →

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Temas

Kylian Mbappé Nike On Thierry Henry Real Madrid

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