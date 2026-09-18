Mbappé da el golpe tras romper con Nike y firma con ellos junto a otra figura

El cambio se produce en un contexto en el que la marca suiza busca abrirse camino en el negocio del fútbol mediante prototipos como las botas On LightSpray, mientras que las coberturas señalan que el jugador va por libre en el Real Madrid y que la firma cuenta con el respaldo de figuras como Roger Federer. Diversos medios especializados y de información general, entre ellos MARCA, SPORT, EL PAÍS y Yahoo, detallan la incorporación del delantero francés a la ofensiva de la compañía suiza en el deporte rey.

La información disponible en los titulares no especifica los términos económicos exactos del contrato firmado entre el futbolista y la marca, ni detalla la duración exacta del acuerdo comercial que lo vincula a On. Tampoco se menciona en los reportes actuales si este cambio de patrocinio afectará a los compromisos publicitarios previos que el jugador mantenía con otros socios comerciales a nivel global.