¡Al estilo mariachi! Filtran el que sería el ESPECTACULAR nuevo jersey de Chivas

Mientras Footy Headlines revela una exclusiva sobre la tercera camiseta de Nike para las Chivas 26-27, la reacción del público ha sido contradictoria. Mediotiempo describe el diseño como espectacular y al estilo mariachi, pero Récord señala que diversos aficionados han arremetido contra esta posible equipación para el Apertura 2026.

El Futbolero México indica que esta indumentaria sería de color negro y tendría un costo menor a la del Club América. Por su parte, Excélsior menciona que el jersey de Nike estaría destinado solo para los aficionados, mientras que Rebaño Pasión sugiere que es una prenda que el Guadalajara nunca estrenaría formalmente en la Liga MX.

La situación actual se mantiene en el terreno de las filtraciones, con tudn.com reportando que los fans han reaccionado intensamente ante la posible llegada de este tercer uniforme.