Un hombre resultó gravemente herido tras entrar en el recinto de los tigres de un parque de vida silvestre en el Reino Unido

El ataque se produjo luego de que la persona accediera al área de los felinos, lo que derivó en la intervención en el zoológico británico. La cobertura actual reporta el fallecimiento y el ataque del felino, sin que hasta el momento se especifiquen más detalles sobre las circunstancias exactas de los hechos ni sobre la identidad de la víctima en el Reino Unido.