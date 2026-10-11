Ataque contra aeropuerto saudí deja 12 muertos y decenas de heridos

Las autoridades saudíes informan que un ataque contra el aeropuerto internacional de Riad, la capital de Arabia Saudí, ha causado 12 muertos y más de 300 heridos. El suceso sitúa a las aerolíneas y a la infraestructura de transporte en una posición de alta vulnerabilidad, con Kuwait Airways sumándose a las cancelaciones de vuelos.

El hecho responde a un ataque atribuido a los rebeldes hutíes, enmarcado en acciones que incluyen el lanzamiento de un misil balístico interceptado por la coalición dirigida por Arabia Saudí en territorio saudí. La cobertura de medios como Xinhua Español se centra en la intercepción del misil balístico por parte de la coalición liderada por Arabia Saudí, mientras que El Mundo y otros rotativos detallan la cifra de víctimas y las amenazas de los hutíes de realizar más ataques a aeropuertos saudíes.

La cobertura no especifica aún el alcance exacto de los daños materiales en la infraestructura aeroportuaria ni los detalles operativos específicos sobre la reanudación de los vuelos cancelados.