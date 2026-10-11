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Ataque contra aeropuerto saudí deja 12 muertos y decenas de heridos

Un ataque hutí contra el aeropuerto de Riad deja 12 muertos y más de 300 heridos, generando cancelaciones y nuevas amenazas.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Mundo · En su punto
  • Clave informativa: Ataque contra aeropuerto saudí deja 12 muertos y decenas de heridos
  • Punto central: Un ataque hutí contra el aeropuerto de Riad deja 12 muertos y más de 300 heridos, generando cancelaciones y nuevas amenazas.
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El resumen

Las autoridades saudíes informan que un ataque contra el aeropuerto internacional de Riad, la capital de Arabia Saudí, ha causado 12 muertos y más de 300 heridos. El suceso sitúa a las aerolíneas y a la infraestructura de transporte en una posición de alta vulnerabilidad, con Kuwait Airways sumándose a las cancelaciones de vuelos.

El hecho responde a un ataque atribuido a los rebeldes hutíes, enmarcado en acciones que incluyen el lanzamiento de un misil balístico interceptado por la coalición dirigida por Arabia Saudí en territorio saudí. La cobertura de medios como Xinhua Español se centra en la intercepción del misil balístico por parte de la coalición liderada por Arabia Saudí, mientras que El Mundo y otros rotativos detallan la cifra de víctimas y las amenazas de los hutíes de realizar más ataques a aeropuertos saudíes.

La cobertura no especifica aún el alcance exacto de los daños materiales en la infraestructura aeroportuaria ni los detalles operativos específicos sobre la reanudación de los vuelos cancelados.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 1 h.

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Esta historia apareció primero en la cobertura en 🇧🇷 Portugues8.1 horas antes de que Tiempo Antena la detectara en las noticias en Espanol.

🇪🇸 Espanol 11 oct, 00:09 UTC
🇧🇷 Portugues 10 oct, 16:03 UTC · G1
🇮🇹 Italiano 10 oct, 21:38 UTC · AGI

Detectado al cruzar nombres propios y cifras que sobreviven a la traducción. Las horas reflejan cuándo se indexó por primera vez la cobertura de cada edición.

Cobertura (10)

Respuestas rápidas

¿Cuántas personas murieron en el ataque?

Las autoridades saudíes confirman la muerte de 12 personas.

¿Qué aerolínea canceló vuelos?

Kuwait Airways se sumó a las aerolíneas que han cancelado sus vuelos tras los hechos.

¿Quién realizó el ataque?

La cobertura atribuye el ataque a los rebeldes hutíes y menciona un misil interceptado por la coalición dirigida por Arabia Saudí.

Velocidad

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