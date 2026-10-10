Las huellas de Ucrania en el narco mexicano se manifiestan a través de la presencia de mercenarios colombianos que habrían combatido en dicho frente y se habrían entrenado en el manejo de drones. Esta situación converge con el uso de drones con fibra óptica y la presencia de miembros de La Chapiza y del CJNG en el frente bélico internacional, según revelan las investigaciones actuales en México.

La confirmación oficial sobre el hallazgo de ciudadanos colombianos con antecedentes en Ucrania fue emitida por García Harfuch, quien además descartó aspiraciones políticas para el año 2030. Paralelamente, los medios Infobae, Diario de México, France 24, Bloomberg.com y EL PAÍS informan que se investiga un video de presuntos miembros de cárteles en Ucrania y una posible participación de narcotraficantes en el conflicto entre Rusia y Ucrania.

La cobertura periodística no detalla aún cuáles serán las consecuencias legales concretas de estos hallazgos para las organizaciones criminales involucradas, ni especifica el alcance total de la red de reclutamiento de estos excombatientes en territorio mexicano.