Nuevo golpe de Ucrania a la infraestructura tecnológica rusa: volvió a atacar con drones un centro de datos de Vladimir

Ucrania ejecutó un nuevo ataque con drones contra un centro de datos en Rusia, alcanzando a instalaciones asociadas con Yandex y Vladimir, según detallan los reportes. La cobertura de medios como AP News, France 24, DW.com, Infobae y Yahoo señala que este hecho representa daños en un tercer centro de datos en el transcurso de cuatro días, lo cual interrumpió diversos servicios rusos en la nube.

Paralelamente, Rusia atacó un centro de datos ubicado en Odesa y un buque en un puerto del mar Negro. Los reportes no especifican aún las consecuencias a largo plazo de estas acciones sobre la operatividad tecnológica continua ni detallan las futuras medidas operativas de las partes implicadas.