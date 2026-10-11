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Nuevo golpe de Ucrania a la infraestructura tecnológica rusa: volvió a atacar con drones un centro de datos de Vladimir

Ucrania perpetró un nuevo ataque con drones contra un centro de datos en Rusia, afectando la infraestructura tecnológica.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Mundo · En su punto
  • Clave informativa: Nuevo golpe de Ucrania a la infraestructura tecnológica rusa: volvió a atacar con drones un centro de datos de Vladimir
  • Punto central: Ucrania perpetró un nuevo ataque con drones contra un centro de datos en Rusia, afectando la infraestructura tecnológica.
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El resumen

Ucrania ejecutó un nuevo ataque con drones contra un centro de datos en Rusia, alcanzando a instalaciones asociadas con Yandex y Vladimir, según detallan los reportes. La cobertura de medios como AP News, France 24, DW.com, Infobae y Yahoo señala que este hecho representa daños en un tercer centro de datos en el transcurso de cuatro días, lo cual interrumpió diversos servicios rusos en la nube.

Paralelamente, Rusia atacó un centro de datos ubicado en Odesa y un buque en un puerto del mar Negro. Los reportes no especifican aún las consecuencias a largo plazo de estas acciones sobre la operatividad tecnológica continua ni detallan las futuras medidas operativas de las partes implicadas.

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Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Quêcute objetivo ruso fue atacado por Ucrania?

Un centro de datos vinculado a Yandex y Vladimir.

¿Quêcute infraestructura ucraniana fue atacada por Rusia?

Un centro de datos en Odesa y un buque en un puerto del mar Negro.

¿Quêcute consecuencias generaron los ataques?

La interrupción de servicios rusos en la nube y daños en tres centros de datos en cuatro días.

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