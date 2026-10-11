Zelensky dijo que detendrá los bombardeos contra las refinerías cuando Rusia cese los ataques a infraestructuras energéticas

Volodímir Zelensky declaró que Ucrania detendrá sus bombardeos contra las refinerías rusas únicamente cuando Rusia cese sus ataques a las infraestructuras energéticas ucranianas. Esta postura se da en el marco de una intensa ofensiva rusa que ha dejado víctimas mortales en distintas regiones del país, según recogen medios como Infobae y RFI.

La cobertura también menciona un acuerdo entre Donald Trump y Vladimir Putin relacionado con el diésel, aunque los reportes difieren en las cifras de fallecidos por los bombardeos recientes en Ucrania, oscilando entre tres y quince víctimas fatales según las distintas fuentes. La información disponible no especifica los detalles técnicos ni los plazos concretos para implementar una tregua energética entre ambas naciones.

Asimismo, la cobertura actual no detalla las reacciones oficiales de Moscú ante la condición planteada por Kiev, ni aclara el alcance exacto del mencionado acuerdo sobre combustibles.