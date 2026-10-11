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Zelensky dijo que detendrá los bombardeos contra las refinerías cuando Rusia cese los ataques a infraestructuras energéticas

Zelensky condiciona el fin de los ataques ucranianos a refinerías rusas al cese de bombardeos contra su infraestructura.

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  • Clave informativa: Zelensky dijo que detendrá los bombardeos contra las refinerías cuando Rusia cese los ataques a infraestructuras energéticas
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El resumen

Volodímir Zelensky declaró que Ucrania detendrá sus bombardeos contra las refinerías rusas únicamente cuando Rusia cese sus ataques a las infraestructuras energéticas ucranianas. Esta postura se da en el marco de una intensa ofensiva rusa que ha dejado víctimas mortales en distintas regiones del país, según recogen medios como Infobae y RFI.

La cobertura también menciona un acuerdo entre Donald Trump y Vladimir Putin relacionado con el diésel, aunque los reportes difieren en las cifras de fallecidos por los bombardeos recientes en Ucrania, oscilando entre tres y quince víctimas fatales según las distintas fuentes. La información disponible no especifica los detalles técnicos ni los plazos concretos para implementar una tregua energética entre ambas naciones.

Asimismo, la cobertura actual no detalla las reacciones oficiales de Moscú ante la condición planteada por Kiev, ni aclara el alcance exacto del mencionado acuerdo sobre combustibles.

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Cobertura (7)

Respuestas rápidas

¿Qué condición puso Zelensky para detener los ataques?

Zelensky afirmó que Ucrania cesará los bombardeos contra refinerías rusas cuando Rusia deje de atacar la infraestructura energética ucraniana.

¿Qué se sabe sobre las víctimas de los recientes ataques?

Los reportes informan sobre víctimas mortales en Ucrania, aunque las cifras varían entre tres, ocho y quince fallecidos según los diferentes artículos publicados.

¿Qué se menciona sobre un acuerdo de diésel?

Algunas fuentes señalan que los ataques ocurrieron tras un acuerdo entre Trump y Putin sobre diésel, sin aportar más detalles oficiales al respecto.

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