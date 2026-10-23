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Julieta Prandi le respondió a Juan Alberto Mateyko tras el duro ataque en redes: “Me pareció de más y me dolió la aprobación de Emanuel”

Julieta Prandi respondió a un duro ataque en redes sociales y expresó su dolor por la situación.

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Respuestas rápidas

¿Quién respondió a quién en este conflicto?

Julieta Prandi le respondió a Juan Alberto Mateyko.

¿Qué fue lo que le dolió a Julieta Prandi?

Le dolió la aprobación de Emanuel a los dichos de Mateyko.

¿Qué otros nombres figuran en la cobertura?

Mariana Brey y Emanuel Ortega.

El resumen

Julieta Prandi respondió públicamente a Juan Alberto Mateyko tras un duro ataque en redes vinculado a su separación de Emanuel Ortega, señalando que le pareció de más y que le dolió la aprobación de Emanuel. La cobertura de los medios eltrecetv, El Intransigente, El Nueve, MDZ Online y La Nación detalla además las críticas de Mariana Brey, quien sostuvo que el posteo sobre la ruptura hizo quedar mal a la actriz, generando un fuerte revuelo mediático.

La controversia escaló a partir de una crítica feroz que provocó lágrimas en la protagonista y diversas reacciones de figuras públicas. Los reportes periodísticos reflejan cómo el cruce de declaraciones y las posturas de distintos comunicadores giran en torno al impacto de la separación y las interacciones digitales que la rodearon.

Las futuras derivaciones de este conflicto dependerán de nuevas declaraciones públicas de los involucrados o de cambios en la postura de los protagonistas frente a la atención mediática generada.

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