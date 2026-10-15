Acusan a empleado de la AAA por presuntamente robar computadora de videojuegos
Un empleado de la AAA fue acusado tras ser sorprendido robando una computadora de videojuegos durante sus horas laborables.
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El resumen
5 fuentes informan sobre la radicación de cargos contra un trabajador de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados por presuntamente hurtar un equipo de 'gaming' en un establecimiento de Walmart ubicado en Isabela. Medios como El Nuevo Día, Telemundo Puerto Rico, Metro Puerto Rico, NotiUno.com y Primera Hora detallan que el incidente ocurrió mientras el individuo laboraba, lo que derivó en la intervención y posterior acusación formal.
La cobertura no especifica detalles adicionales sobre el proceso judicial en curso ni sobre las medidas administrativas que tomará la corporación pública ante los señalamientos contra su empleado.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 4 h.
Cobertura (5)
- Sorprenden empleado de Acueductos robando en horas laborables en megatienda NotiUno.com · hace 8 h
- Radican cargos contra empleado de la AAA por presunto hurto de una computadora en Isabela El Nuevo Día · hace 8 h
- Empleado de la AAA se habría tumbado computadora de "gaming" de un Walmart Telemundo Puerto Rico · hace 8 h
- Acusan a empleado de Acueductos de hurtar una computadora durante horas laborables Metro Puerto Rico · hace 8 h
- Acusan a empleado de la AAA por presuntamente robar computadora de videojuegos Primera Hora · hace 8 h
Respuestas rápidas
¿Quién fue acusado por el robo de la computadora?
Un empleado de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).
¿Dónde ocurrió el presunto hurto?
En un establecimiento de Walmart situado en Isabela.
¿Qué tipo de artículo fue hurtado según la cobertura?
Una computadora de videojuegos o de 'gaming'.
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