Acusan a empleado de la AAA por presuntamente robar computadora de videojuegos

5 fuentes informan sobre la radicación de cargos contra un trabajador de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados por presuntamente hurtar un equipo de 'gaming' en un establecimiento de Walmart ubicado en Isabela. Medios como El Nuevo Día, Telemundo Puerto Rico, Metro Puerto Rico, NotiUno.com y Primera Hora detallan que el incidente ocurrió mientras el individuo laboraba, lo que derivó en la intervención y posterior acusación formal.

La cobertura no especifica detalles adicionales sobre el proceso judicial en curso ni sobre las medidas administrativas que tomará la corporación pública ante los señalamientos contra su empleado.