EN IMÁGENES: Campeones del Clásico Mundial de Béisbol arribaron al país para celebrar con su gente
Los campeones del Clásico Mundial de Béisbol 2026 llegaron a Venezuela para celebrar con su gente tras meses de espera.
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El resumen
Qué ha ocurrido
Los integrantes de la selección nacional de béisbol que conquistaron el Clásico Mundial de Béisbol 2026 arribaron al Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, en La Guaira. El equipo conocido como Team Venezuela pisa suelo patrio por primera vez desde que se proclamó campeón tras vencer a Estados Unidos en la final de marzo, un triunfo histórico que se tradujo en el primer título mundialista para el país.
Datos clave y contexto
- Llegada y autoridades: Los Héroes del 2026 fueron recibidos en la terminal aérea por el ministro del Deporte, Franklin Cardillo; el ministro de Juventud, Sergio Lotartaro; la presidenta del Comité Olímpico Venezolano, María Soto; la presidenta de la Federación Venezolana de Béisbol, Arcelis León; y el viceministro de Masificación Deportiva, Juan Carlos Amarante.
- Motivos de la postergación: En marzo, tras titularse en el torneo, cada jugador y miembro del cuerpo técnico debió incorporarse inmediatamente a las organizaciones de las Grandes Ligas (MLB), aplazando el reencuentro con la fanaticada venezolana hasta el cese de temporada en noviembre.
- Actividades sociales: La agenda incluye un encuentro de la selección Sub-23 y monarcas del Clásico en el estadio Jorge Luis García Carneiro con jóvenes de las ligas menores, además de homenajes y jornadas sociales en La Guaira encabezadas por figuras como la presidenta Delcy Rodríguez y el pelotero Carlos Guzmán.
Cómo evoluciona la cobertura
La cobertura mediática se centra en las imágenes de la llegada a Maiquetía, el contacto directo de los atletas con los niños de las ligas menores y los homenajes institucionales organizados por el Ejecutivo. Diversos medios y portales deportivos detallan el despliegue fotográfico de los peloteros portando sus medallas y compartiendo con la afición que se congregó para celebrar la hazaña deportiva después de más de ocho meses de espera.
Qué vigilar a continuación
Queda pendiente el desarrollo del cronograma oficial de festejos para los próximos días, el cual contempla una caravana programada para el domingo 22 de noviembre que partirá desde el Paseo de los Campeones en la avenida Lecuna de Caracas. El recorrido avanzará por puntos representativos de la capital hasta culminar en el Estadio Monumental Simón Bolívar, ubicado en La Rinconada, donde se efectuará el acto central de reconocimiento al plantel.
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Respuestas rápidas
¿Por qué los campeones del Clásico Mundial no celebraron en Venezuela en marzo?
Cada jugador y cuerpo técnico debió incorporarse de inmediato a sus respectivas organizaciones de las Grandes Ligas tras la final, posponiendo la visita hasta noviembre debido a la pausa de la temporada.
¿Cuándo y dónde fue recibido el Team Venezuela?
El equipo arribó la noche del jueves al Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, en el estado La Guaira.
¿Qué autoridades recibieron a la selección en la terminal aérea?
Fueron recibidos por el ministro del Deporte, Franklin Cardillo; el ministro de Juventud, Sergio Lotartaro; la presidenta del Comité Olímpico Venezolano, María Soto; la presidenta de la Federación Venezolana de Béisbol, Arcelis León; y el viceministro Juan Carlos Amarante.
¿Cómo será la caravana de celebración en Caracas?
Está programada para el domingo 22 de noviembre, partiendo desde el Paseo de los Campeones en la avenida Lecuna hasta el Estadio Monumental Simón Bolívar en La Rinconada.
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