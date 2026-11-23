Liderazgo y zona de riesgo

En la tabla acumulada de la casa, Tony Aguirre encabeza con 510,664.88 puntos (equivalentes a $5,106,648.80 pesos), superando por más de 265,000 unidades al segundo lugar, según el conteo no oficial de La Mansión VIP Tracker citado por Infobae. La segunda gala de eliminación está programada para las 20:00 horas, tiempo del centro de México, con transmisión en vivo por el canal de YouTube de HotSpanish Vlogs; la votación entre los cuatro nominados cerró el sábado por la noche.

Cuatro nominados en la cuerda floja

Los participantes en riesgo son Deiby Ruiz, Yetus, Edwin Mendoza y Rod Contreras. Fuentes coinciden en que Contreras registra el menor respaldo entre los nominados: Infobae lo sitúa con 7,561.38 puntos ($75,613.80 pesos) a las 15:00 horas de la Ciudad de México, mientras Revista Fama reporta 37,811 puntos para Contreras y 37,241 para Ruiz, quien ocuparía el último lugar. Edwin Mendoza lidera el respaldo dentro del grupo de riesgo con 17,413.52 puntos según Infobae (50,284 según Revista Fama).