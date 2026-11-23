La Mansión VIP 2: tabla de posiciones y nominados en riesgo antes de la segunda gala de eliminación
Tony Aguirre lidera con amplia ventaja mientras cuatro participantes se juegan la permanencia este domingo 22 de noviembre.
Detectado · Actualizado
- Clave informativa: La Mansión VIP 2: tabla de posiciones y nominados en riesgo antes de la segunda gala de eliminación
- Punto central: Tony Aguirre lidera con amplia ventaja mientras cuatro participantes se juegan la permanencia este domingo 22 de noviembre.
- Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 14 calculada a partir de 5 fuentes informativas y 5 artículos verificados.
El resumen
Liderazgo y zona de riesgo
En la tabla acumulada de la casa, Tony Aguirre encabeza con 510,664.88 puntos (equivalentes a $5,106,648.80 pesos), superando por más de 265,000 unidades al segundo lugar, según el conteo no oficial de La Mansión VIP Tracker citado por Infobae. La segunda gala de eliminación está programada para las 20:00 horas, tiempo del centro de México, con transmisión en vivo por el canal de YouTube de HotSpanish Vlogs; la votación entre los cuatro nominados cerró el sábado por la noche.
Cuatro nominados en la cuerda floja
Los participantes en riesgo son Deiby Ruiz, Yetus, Edwin Mendoza y Rod Contreras. Fuentes coinciden en que Contreras registra el menor respaldo entre los nominados: Infobae lo sitúa con 7,561.38 puntos ($75,613.80 pesos) a las 15:00 horas de la Ciudad de México, mientras Revista Fama reporta 37,811 puntos para Contreras y 37,241 para Ruiz, quien ocuparía el último lugar. Edwin Mendoza lidera el respaldo dentro del grupo de riesgo con 17,413.52 puntos según Infobae (50,284 según Revista Fama).
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado .
Comparativa de cobertura entre medios
Consenso confirmado
- Tony Aguirre lidera la tabla general con amplia ventaja
- Cuatro nominados se juegan la eliminación: Deiby Ruiz, Yetus, Edwin Mendoza y Rod Contreras
- La gala de eliminación es el domingo 22 de noviembre a las 20:00 horas (centro de México) por YouTube de HotSpanish Vlogs
Qué falta por confirmar
- Discrepancia en cifras de votación entre Infobae (Tracker) y Revista Fama para los nominados
- Resultado oficial de la gala de eliminación del 22 de noviembre aún no confirmado en las fuentes
|Medio
|Enfoque destacado
|Infobae
|Detalla la tabla acumulada con puntos exactos y equivalencia en pesos; señala a Rod Contreras como el de menor respaldo entre nominados con 7,561.38 puntos a las 15:00 hrs CDMX
|La Razón de México
|Confirma los cuatro nominados y que Rod Contreras registra el puntaje más bajo según tablas iniciales de popularidad
|MILENIO
|Enfoque en horario y formato de transmisión en vivo de la gala de eliminación
|azcentral.com and The Arizona Republic
|Perfil de Abel Robles, primer eliminado de la temporada
Respuestas rápidas
¿Quién lidera la tabla general de La Mansión VIP 2?
Tony Aguirre encabeza la tabla acumulada con 510,664.88 puntos (equivalentes a $5,106,648.80 pesos), con una ventaja superior a 265,000 puntos sobre el segundo lugar, según el conteo no oficial de La Mansión VIP Tracker citado por Infobae.
¿Quiénes son los cuatro nominados en riesgo de eliminación este domingo 22 de noviembre?
Los nominados son Deiby Ruiz, Yetus, Edwin Mendoza y Rod Contreras, confirmados por Infobae, La Razón de México y Revista Fama.
¿A qué hora y dónde se transmite la gala de eliminación?
La segunda gala de eliminación inicia a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, con transmisión en vivo por el canal de YouTube de HotSpanish Vlogs.
¿Qué participante tiene menor respaldo entre los nominados según los conteos?
Rod Contreras aparece como el de menor respaldo: Infobae (Tracker) lo ubica con 7,561.38 puntos a las 15:00 hrs CDMX; Revista Fama reporta 37,811 puntos, apenas arriba de Deiby Ruiz (37,241).
¿Quién fue el primer eliminado de La Mansión VIP 2?
Abel Robles fue el primer eliminado de la temporada, según azcentral.com y The Arizona Republic.
Cobertura (5)
- Eliminación La Mansión VIP 2 EN VIVO: ¿A qué hora inicia HOY 22 de noviembre? EN DIRECTO MILENIO ·
- ¿Quién es Abel Robles, primer eliminado de ‘La Mansión VIP 2’? azcentral.com and The Arizona Republic ·
- La Mansión VIP 2: Tony Aguirre lidera las votaciones y cinco participantes están en riesgo de eliminación Acustik Noticias ·
- ¿Quién quedó eliminado de La Mansión VIP 2 este 22 de noviembre del 2026? La Razón de México ·
- La Mansión VIP votos: cómo va la tabla de posiciones y quién está en riesgo de salir hoy domingo 22 de noviembre Infobae ·
Fuentes directas consultadas
- La Mansión VIP votos: cómo va la tabla de posiciones y quién está en riesgo de salir hoy domingo 22 de noviembre infobae.com · Contraste documental
- Así van votaciones para definir al segundo eliminadoFama revistafama.com · Contraste documental
- ¿Quién quedó eliminado de La Mansión VIP 2 este 22 de noviembre del 2026? razon.com.mx · Contraste documental
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