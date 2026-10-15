Rumania investiga si drones rusos desataron el incendio de un buque cisterna en el mar Negro: hay siete desaparecidos

Un buque cisterna identificado como el YARA J sufrió un incendio en aguas territoriales de Rumanía en el mar Negro, lo que desató un operativo de rescate y dejó un saldo de siete personas desaparecidas. La situación generó una creciente preocupación y agrava la tensión en la región debido a ataques previos contra buques mercantes.

El capitán de un barco en la zona emitió una alerta sobre un ataque con dron, mientras que la cobertura de Infobae señala que Rumania investiga directamente si drones rusos provocaron el incendio del petrolero. Medios como France 24 destacan que estos incidentes con drones contra embarcaciones comerciales intensifican la inestabilidad en las rutas marítimas.

La información disponible todavía no especifica detalles concretos sobre la autoría exacta de los dispositivos ni las condiciones actuales de los desaparecidos, más allá de confirmar las labores de rescate y la apertura de las investigaciones oficiales en territorio rumano.