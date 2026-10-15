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Rumania investiga si drones rusos desataron el incendio de un buque cisterna en el mar Negro: hay siete desaparecidos

Rumania investiga un ataque con drones en el mar Negro tras un incendio en un buque cisterna que dejó siete desaparecidos.

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El resumen

Un buque cisterna identificado como el YARA J sufrió un incendio en aguas territoriales de Rumanía en el mar Negro, lo que desató un operativo de rescate y dejó un saldo de siete personas desaparecidas. La situación generó una creciente preocupación y agrava la tensión en la región debido a ataques previos contra buques mercantes.

El capitán de un barco en la zona emitió una alerta sobre un ataque con dron, mientras que la cobertura de Infobae señala que Rumania investiga directamente si drones rusos provocaron el incendio del petrolero. Medios como France 24 destacan que estos incidentes con drones contra embarcaciones comerciales intensifican la inestabilidad en las rutas marítimas.

La información disponible todavía no especifica detalles concretos sobre la autoría exacta de los dispositivos ni las condiciones actuales de los desaparecidos, más allá de confirmar las labores de rescate y la apertura de las investigaciones oficiales en territorio rumano.

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Cobertura (9)

Respuestas rápidas

¿Qué sucedió en el mar Negro?

Un buque cisterna sufrió un incendio en aguas territoriales de Rumanía tras una alerta de ataque con dron, dejando siete desaparecidos.

¿Qué investigan las autoridades?

Rumania investiga si drones rusos fueron los responsables de desatar el incendio en la embarcación.

¿Qué consecuencias ha generado el incidente?

Se ha lanzado un operativo de rescate y la cobertura internacional señala que estos ataques agravan la tensión en el mar Negro.

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Rumania Mar Negro YARA J Rusia Drones

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