Tesla presenta lo que, según dice, es un automóvil volador

Una década después de mostrar por primera vez el modelo original, Tesla ha presentado una nueva versión del Roadster que, según afirma la empresa, cuenta con la capacidad de volar. La presentación ha generado expectación y reacciones de sorpresa en diversos medios especializados como Xataka, Reforma, Car and Driver y CNN en Español.

Los reportes detallan la llegada de este vehículo volador prevista para el año 2028, dejando abierta la discusión sobre su impacto en la industria automotriz y el transporte. La cobertura actual se limita a registrar el anuncio oficial realizado por la compañía sobre las características de este nuevo modelo.