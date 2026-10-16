Tesla presenta lo que, según dice, es un automóvil volador
Tesla sorprende al presentar el nuevo Roadster, un modelo que la compañía describe como un automóvil volador.
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El resumen
Una década después de mostrar por primera vez el modelo original, Tesla ha presentado una nueva versión del Roadster que, según afirma la empresa, cuenta con la capacidad de volar. La presentación ha generado expectación y reacciones de sorpresa en diversos medios especializados como Xataka, Reforma, Car and Driver y CNN en Español.
Los reportes detallan la llegada de este vehículo volador prevista para el año 2028, dejando abierta la discusión sobre su impacto en la industria automotriz y el transporte. La cobertura actual se limita a registrar el anuncio oficial realizado por la compañía sobre las características de este nuevo modelo.
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Cobertura (7)
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- Tesla Roadster: cuánto cuesta y cuándo se podrá comprar el auto volador Infobae · hace 11 h
- El nuevo modelo de Tesla desafía la gravedad Univision · hace 11 h
- Una década después de presentar el Tesla Roadster, Tesla ha presentado el nuevo Roadster. Y ahora vuela Xataka · hace 11 h
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