Tesla presentó el nuevo deportivo Roadster: posee un “sistema de vuelo” y acelera de 0 a 100 km/h en menos de un segundo

Tesla presentó su esperado deportivo Roadster con un sistema de vuelo y una aceleración de 0 a 100 km/h en menos de un segundo.

Monitoreado a través de 6 fuentes independientes. Compara su aceleración en el radar general.

Índice de Velocidad: 18 pts Monitoreado a través de 6 fuentes independientes. Compara su aceleración en el radar general.

🌍 Propagación entre idiomas

Esta historia apareció primero en la cobertura en 🇧🇷 Portugues — 7 horas antes de que Tiempo Antena la detectara en las noticias en Espanol.

🇪🇸 Espanol 16 oct, 08:09 UTC 🇧🇷 Portugues 16 oct, 01:07 UTC · G1 🇮🇹 Italiano 16 oct, 05:25 UTC · Il Post 🇩🇪 Aleman 16 oct, 06:10 UTC · heise online 🇬🇧 Ingles 16 oct, 07:47 UTC · Euronews.com 🇫🇷 Frances 16 oct, 10:21 UTC · Le Figaro

Detectado al cruzar nombres propios y cifras que sobreviven a la traducción. Las horas reflejan cuándo se indexó por primera vez la cobertura de cada edición.