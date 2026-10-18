Momento aterrador: un militar cae desde una altura de 170 pies en el Alamodome durante el partido entre UTSA y Navy

Un militar estadounidense cayó al vacío desde el techo del Alamodome ante miles de espectadores durante una demostración de destreza previa a un encuentro de fútbol americano colegial entre UTSA y Navy. El incidente ocurrió durante un ejercicio de rápel fallido en las instalaciones del estadio, lo que provocó que el militar fuera trasladado de urgencia a un hospital.

La cobertura internacional, procedente de medios como Infobae, Marca USA, LatinUS, Récord, 스타뉴스 y Clarín, no especifica detalles sobre el estado actual de salud del militar ni las causas exactas que provocaron el fallo en la maniobra.