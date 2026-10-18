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Momento aterrador: un militar cae desde una altura de 170 pies en el Alamodome durante el partido entre UTSA y Navy

Un militar sufrió una estrepitosa caída durante una exhibición de rápel previa al partido entre UTSA y Navy en el Alamodome.

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Cobertura (8)

El resumen

Un militar estadounidense cayó al vacío desde el techo del Alamodome ante miles de espectadores durante una demostración de destreza previa a un encuentro de fútbol americano colegial entre UTSA y Navy. El incidente ocurrió durante un ejercicio de rápel fallido en las instalaciones del estadio, lo que provocó que el militar fuera trasladado de urgencia a un hospital.

La cobertura internacional, procedente de medios como Infobae, Marca USA, LatinUS, Récord, 스타뉴스 y Clarín, no especifica detalles sobre el estado actual de salud del militar ni las causas exactas que provocaron el fallo en la maniobra.

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Respuestas rápidas

¿Dónde ocurrió el incidente?

El suceso tuvo lugar en el Alamodome durante un partido entre UTSA y Navy.

¿Qué sucedió durante la exhibición?

Un militar estadounidense sufrió una caída desde el techo del estadio durante una demostración de rápel.

¿Qué ocurrió después de la caída?

El militar afectado fue trasladado a un hospital tras el accidente.

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Alamodome UTSA Navy Fútbol americano Estados Unidos

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